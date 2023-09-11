Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Elkan Baggott Bicara Peluang Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Olimpiade Paris 2024

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |22:48 WIB
Elkan Baggott Bicara Peluang Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Olimpiade Paris 2024
Penggawa Timnas Indonesia U-23, Elkan Baggott (Foto: laman resmi Ipswich Town)
A
A
A

SOLO – Pemain Timnas Indonesia U-23, Elkan Baggott bicara peluang Timnas Indonesia U-23 lolos ke Olimpiae Paris 2024. Menurutnya, tampil di Olimpiade 2024 akan menjadi pengalaman luar biasa bagi dirinya dan rekan-rekannya.

Timnas Indonesia U-23 selangkah lagi melaju ke putaran final Piala Asia U-23 2024. Adapun turnamen yang berlangsung di Qatar itu adalah jalan untuk merebut tiket tampil di Olimpiade Paris 2024 mendatang.

Sebelum berbicara di Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 harus terlebih dahulu melewati hadangan Turkmenistan U-23. Laga Timnas Indonesia U-23 menghadapi Turkmenistan U-23 akan digelar di Stadion Manahan, Solo pada Selasa (12/9/2023).

Jika lolos, maka Timnas Indonesia U-23 akan memperebutkan tiga tiket menuju Olimpiade Paris di Piala Asia U-23 2024. Elkan Baggott pun berbicara peluang Garuda Muda terbang ke multievent internasional tersebut.

Elkan menyebut tampil di Olimpiade Paris 2024 akan menjadi pengalaman luar biasa. Namun pemain klub Inggris, Ipswich Town itu tak ingin lebih dulu berpikir lebih jauh dan ingin fokus di laga kontra Turkmenistan U-23.

Halaman:
1 2
      
