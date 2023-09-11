Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil FIFA Matchday: Miris! Hongkong Bantai Brunei Darussalam 10 Gol Tanpa Balas

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |22:03 WIB
Hasil FIFA Matchday: Miris! Hongkong Bantai Brunei Darussalam 10 Gol Tanpa Balas
Timnas Hongkong di sesi latihan bersama jelang menghadapi Brunei Darussalam (Foto: Instagram)
A
A
A

SO KON PO – Hasil miris didapat Timnas Brunei Darussalam di laga FIFA Matchday September 2023. Menghadapi Timnas Hongkong, Brunei kalah telak dengan skor akhir 0-10.

Bermain di Stadium, So Kon Po, Senin (11/9/2023) malam WIB Brunei Darussalam terus tertekan sejak awal. Alhasil, Hongkong sukses menang telak sepuluh gol tanpa balas di laga kali ini.

Jalannya Pertandingan

Hongkong tampil ganas menggempur pertahanan Brunei Darussalam. Permainan Hongkong sukses membuat Brunei Darussalam terkurung di area pertahanan sendiri.

Alhasil Brunei Darussalam gagal melepaskan satupun tembakan tepat sasaran di sepanjang babak pertama. Sementara peluang demi peluang terus diciptakan tim tuan rumah.

Upaya pemain Hongkong pun membuahkan hasil di menit 11. Tembakan Everton Camargo tak mampu diantisipasi penjaga gawang Brunei Darussalam, Haimie Nyaring.

Memasuki menit 19, Timnas Hongkong berhasil menggandakan keunggulan melalui aksi Chun Lok Tan. Brunei Darussalam kian tak berdaya menghadapi permainan agresif Hongkong.

Halaman:
1 2
      
