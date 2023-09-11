Pembongkaran Rumput JIS Dikebut Jelang Piala Dunia U-17 2023

JAKARTA - Pembongkaran rumput Jakarta International Stadium terus dikebut jelang bergulirnya Piala Dunia U-17 2023. Anggota Komite Eksekutif (Exco) PSSI, Arya Sinulingga pun memberikan perkembangan terbaru proses pembongkaran rumput.

Sebagaimana diketahui, JIS merupakan satu dari empat venue Piala Dunia U-17 2023. Selain JIS, tiga venue lainnya adalah Stadion Manahan (Solo), Stadion Si Jalak Harupat (Bandung) dan Stadion Gelora Bung Tomo (Surabaya).

Berdasarkan tinjauan FIFA, diputuskan bahwa rumput JIS harus diganti dengan rumput baru. Beberapa waktu lalu, pihak Jakpro langsung menuruti instruksi FIFA dengan membongkar rumput stadion tersebut.

Pembongkaran rumput JIS pun terus dikebut jelang bergulirnya Piala Dunia U-17 2023. Pada unggahan Instagram Arya Sinulingga, nampak rumput lapangan JIS sudah dicabut dan hanya menyisakan tanah.

“Pembongkaran Rumput JIS terus dikebut, supaya terkejar pembenahannya dan siap dipakai menuju Piala Dunia U-17,” tulis Arya pada caption unggahan Instagram pribadinya, @arya.m.sinulingga, Senin (11/9/2023).

Sebelumnya, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir sudah menghadiri rapat dengan pihak PT Jakarta Propertindo (Jakpro). Diputuskan bahwa rumput lapangan latihan milik klub Liga 1, Dewa United akan dipinjam untuk kemudian dipasang pada permukaan rumput lapangan JIS.