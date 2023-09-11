Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: Marselino Ferdinan Cs Pesta Gol Lagi?

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |15:11 WIB
Prediksi Line Up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024: Marselino Ferdinan Cs Pesta Gol Lagi?
Marselino Ferdinan bakal menjadi andalan Timnas Indonesia U-23 lagi di laga kontra Turkmenistan U-23 (Foto: PSSI)
A
A
A

PREDIKSI line up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 akan dibahas Okezone. Laga pamungkas sekaligus penentuan juara Grup K tersebut bakal berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada Selasa (12/9/2023) pukul 19.00 WIB dan disiarkan secara live di RCTI.

Timnas Indonesia U-23

Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- memiliki bekal positif usai menang telak 9-0 atas Taiwan U-23 di matchday pertama Grup K. Kemenangan besar ini membuat pasukan Shin Tae-yong itu duduk di puncak Grup K dengan koleksi 3 poin dengan selisih gol+9.

Timnas Indonesia U-23 unggul selisih gol atas Turkmenistan U-23 yang juga meraih kemenangan atas Taiwan U-23 dengan skor 4-0 di laga perdana grup K. Berhubung unggul selisih gol, Timnas Indonesia U-23 hanya perlu bermain imbang saja kontra Turkmenistan U-23 untuk mengunci juara grup K.

Jika skenario itu terjadi, maka skuad Garuda Muda akan mencetak sejarah yakni lolos ke Piala Asia U-23 2024. Sedangkan bagi Turkmenistan U-23, kemenangan atas tuan rumah menjadi harga mati sehingga tim besutan Ahmet Agamyradov itu diprediksi akan bermain mati-matian saat melawan Timnas Indonesia U-23.

Di sisi lain, Timnas Indonesia U-23 juga diyakini akan berjuang habis-habisan dalam usahanya untuk lolos dari Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Sebagai tuan rumah, Marselino Ferdinan cs tentu bertekad untuk mengalahkan Turkmenistan U-23 karena bermain di hadapan ribuan suporter Garuda Muda.

Lantas, bagaimana prediksi line up Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 di laga terakhir Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 itu? Pada matchday pertama, Shin Tae-yong memainkan formasi 4-4-2 untuk Timnas Indonesia U-23 saat menang 9-0 atas Taiwan U-23.

Dalam skema itu, Marselino Ferdinan dan kolega nampak sangat nyaman menguasai pertandingan sepanjang laga dan menciptakan banyak peluang. Sebab itu, pakem 4-4-2 diyakini akan kembali diterapkan Shin Tae-yong saat Timnas Indonesia U-23 melawan Turkmenistan U-23.

