Ramalan Pelatih Timnas Taiwan U-23 Terbukti Nyata soal Timnas Indonesia U-23 dan Shin Tae-yong

RAMALAN pelatih Timnas Taiwan U-23 terbukti nyata soal Timnas Indonesia U-23 dan Shin Tae-yong. Sebagaimana diketahui, pelatih Timnas Taiwan U-23, Tseng Tai-lin, sempat memberikan beberapa pendapatnya tentang kualitas Timnas Indonesia U-23 sebelum Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dimulai.

Tseng Tai-lin menyebut Timnas Indonesia U-23 sebagai tim yang sangat kuat dan memiliki kestabilan saat bermain. Karena itu, sejak awal Timnas Taiwan U-23 ditugaskan hanya akan bermain bertahan saat menghadapi Timnas Indonesia U-23.

"Kestabilan Timnas Indonesia U-23 jauh lebih baik dibandingkan Taiwan U-23, sehingga cara memanfaatkan tim untuk mempertahankan serangan Indonesia akan menjadi kunci permainan," kata Tseng Tai-lin.

Hal itu terbukti ketika laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23 berlangsung. Bertanding di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, 9 September 2023 malam WIB, Taiwan U-23 benar-benar bermain bertahan dan sesekali melakukan counter attack.

Kendati demikian, Timnas Indonesia U-23 yang memiliki kualitas di semua lini juga tampil sangat dominan. Berkali-kali Taiwan U-23 dibuat tak berdaya dengan kekuatan Timnas Indonesia U-23 yang sangat timpang dengan Taiwan U-23.

Tak ayal, laga ini berakhir dengan skor super telak, 9-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia U-23. Gol kemenangan Indonesia ini masing-masing dicetak oleh Marselino Ferdinan (2' dan 58'), Ramadhan Sananta (6'), Rafael Struick (19'), Witan Sulaeman (29'), Ilham Rio (40'), Elkan Baggott (56'), Hokky Caraka (78'), dan Pratama Arhan (85').