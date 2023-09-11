Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ramalan Pelatih Timnas Taiwan U-23 Terbukti Nyata soal Timnas Indonesia U-23 dan Shin Tae-yong

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |15:11 WIB
Ramalan Pelatih Timnas Taiwan U-23 Terbukti Nyata soal Timnas Indonesia U-23 dan Shin Tae-yong
Ramalan pelatih Timnas Taiwan U-23 terbukti nyata soal Timnas Indonesia U-23 dan Shin Tae-yong. (Foto: PSSI)
A
A
A

RAMALAN pelatih Timnas Taiwan U-23 terbukti nyata soal Timnas Indonesia U-23 dan Shin Tae-yong. Sebagaimana diketahui, pelatih Timnas Taiwan U-23, Tseng Tai-lin, sempat memberikan beberapa pendapatnya tentang kualitas Timnas Indonesia U-23 sebelum Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dimulai.

Tseng Tai-lin menyebut Timnas Indonesia U-23 sebagai tim yang sangat kuat dan memiliki kestabilan saat bermain. Karena itu, sejak awal Timnas Taiwan U-23 ditugaskan hanya akan bermain bertahan saat menghadapi Timnas Indonesia U-23.

Shin Tae-yong

"Kestabilan Timnas Indonesia U-23 jauh lebih baik dibandingkan Taiwan U-23, sehingga cara memanfaatkan tim untuk mempertahankan serangan Indonesia akan menjadi kunci permainan," kata Tseng Tai-lin.

Hal itu terbukti ketika laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23 berlangsung. Bertanding di Stadion Manahan, Solo, Sabtu, 9 September 2023 malam WIB, Taiwan U-23 benar-benar bermain bertahan dan sesekali melakukan counter attack.

Kendati demikian, Timnas Indonesia U-23 yang memiliki kualitas di semua lini juga tampil sangat dominan. Berkali-kali Taiwan U-23 dibuat tak berdaya dengan kekuatan Timnas Indonesia U-23 yang sangat timpang dengan Taiwan U-23.

Tak ayal, laga ini berakhir dengan skor super telak, 9-0 untuk kemenangan Timnas Indonesia U-23. Gol kemenangan Indonesia ini masing-masing dicetak oleh Marselino Ferdinan (2' dan 58'), Ramadhan Sananta (6'), Rafael Struick (19'), Witan Sulaeman (29'), Ilham Rio (40'), Elkan Baggott (56'), Hokky Caraka (78'), dan Pratama Arhan (85').

Halaman:
1 2
      
