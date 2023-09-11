Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kata-Kata Erick Thohir di Ruang Ganti Timnas Indonesia U-23 Terkuak

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |15:02 WIB
Kata-Kata Erick Thohir di Ruang Ganti Timnas Indonesia U-23 Terkuak
Erick Thohir minta Timnas Indonesia U-23 tak larut dalam euforia usai bantai Taiwan U-23 9-0 (Foto: Twitter/erickthohir)
KATA-KATA Erick Thohir di ruang ganti Timnas Indonesia U-23 terkuak. Anggota Exco Edri Erawan mengatakan bahwa Erick Thohir meminta Garuda Muda – julukan Timnas Indonesia U-23 – tidak tinggi hati usai mengalahkan Taiwan U-23 dengan skor telak 9-0.

Timnas Indonesia U-23

Timas Indonesia U-23 telah memulai langkahnya dengan baik menuju Piala Asia U-23 2024 dengan menghantam Taiwan U-23 9-0 di Stadion Manahan, Solo, pada Sabtu (9/9/2023) kemarin.

Pada laga berikutnya, skuad asuhan Shin Tae-yong hanya memerlukan hasil imbang kontra Turkmenistan untuk menjadi juara Grup K. Laga itu akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, Selasa (12/9/2023).

Nantinya, 11 juara grup dan empat runner-up terbaik akan melaju ke putaran final Piala Dunia U-2023. Ajang itu akan berlangsung sejak 15 April sampai 3 Mei 2024 di Qatar.

Kemenangan telak 9-0 atas Taiwan U-23 tentunya memberikan kepercayaan diri penuh untuk Timnas Indonesia U-23. Namun, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memberi peringatan kepada Marselino Ferdinan dan kolega ketika mengunjungi ruang ganti.

