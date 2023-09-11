Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

3 Cara Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Bikin Deg-degan!

Ramdani Bur , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |14:48 WIB
3 Cara Timnas Indonesia U-23 Lolos ke Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Bikin Deg-degan!
Berikut 3 cara Timnas Indonesia U-23 lolos ke Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

SEBANYAK 3 cara Timnas Indonesia U-23 lolos ke Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia U-23 selangkah lagi lolos ke Piala Asia U-23 2024 setelah menang 9-0 atas Timnas Taiwan U-23 di laga pembuka Grup K, Sabtu 9 September 2023 malam WIB.

Selanjutnya, Timnas Indonesia U-23 akan bersua Timnas Turkmenistan U-23 di matchday pamungkas Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada Selasa, 12 September 2023 malam WIB. Laga ini menjadi penentu lolos atau tidaknya Timnas Indonesia U-23 ke Piala Asia U-23 2024. Lantas, bagaimana caranya agar Timnas Indonesia U-23 melaju ke putaran final?

Berikut 3 cara Timnas Indonesia U-23 lolos ke Piala Asia U-23 2024:

3. Menang atas Timnas Turkmenistan U-23

Timnas Indonesia U-23

Timnas Indonesia U-23 otomatis lolos ke Piala Asia U-23 2024 jika menang atas Turkmenistan U-23. Jika meraih kemenangan, Timnas Indonesia U-23 akan finis sebagai juara Grup K dengan koleksi enam angka.

2. Imbang Kontra Timnas Turkmenistan U-23

Timnas Indonesia U-23

Jangankan meraih kemenangan, hasil imbang pun sudah cukup membantu Timnas Indonesia U-23 lolos ke Piala Asia U-23 2024. Tambahan satu angka membuat Timnas Indonesia U-23 finis sebagai juara Grup K dengan koleksi empat angka.

Jika kondisi ini terjadi, koleksi poin Timnas Indonesia U-23 dan Timnas Turkmenistan U-23 sama kuat yakni empat angka. Namun, Timnas Indonesia U-23 unggul selisih gol atas Turkmenistan U-23, yakni +9 berbanding +4.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
