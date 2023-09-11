Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jika Bawa Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23 2024, Shin Tae-yong Cetak Rekor Gila!

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |14:30 WIB
Jika Bawa Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23 2024, Shin Tae-yong Cetak Rekor Gila!
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong (Foto: PSSI)
A
A
A

SHIN Tae-yong mencetak rekor gila jika berhasil membawa Timnas Indonesia U-23 lolos ke Piala Asia U-23 2024. Salah satu rekor yang bakal diciptakan Shin Tae-yong bahkan diyakini bakal sulit disamai pelatih Timnas Indonesia lain ke depannya.

Pertama, jika Timnas Indonesia U-23 berhasil melaju ke Piala Asia U-23 2024 artinya Shin Tae-yong berhasil meloloskan tiga level Timnas Indonesia ke ajang tersebut. Sebelumnya, juru taktik asal Korea Selatan itu pernah meloloskan Timnas Indonesia ke Piala Asia 2023 dan Timnas Indonesia U-20 ke Piala Asia U-23.

Sejauh ini hanya ada nama Fakhri Husaini yang mampu mengantarkan dua level Timnas Indonesia lolos ke Piala Asia. Pencapaian itu dilakukannya di Piala Asia U-16 2018 dan Piala Asia U-19 2020.

Kemudian rekor lain yang akan ditorehkan Shin Tae-yong adalah sebagai pelatih pertama yang berhasil meloloskan Timnas Indonesia U-23 ke ajang Piala Asia U-23. Seperti diketahui, sejauh ini siapapun pelatihnnya Garuda Muda hanya mentok di babak kualifikasi.

Sejumlah pelatih seperti Aji Santoso, Indra Sjafri, Luis Milla hingga Shin Tae-yong gagal mengantarkan skuad Garuda Muda ke putaran final. Namun, ada dua alasan lain kenapa skuad Garuda Muda diprediksi melaju mulus ke putaran final di Piala Asia U-23 kali ini.

