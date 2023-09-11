Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

5 Bukti Cristiano Ronaldo sebagai Sosok yang Dermawan, Nomor 1 Beri Bantuan untuk Korban Gempa Maroko

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |13:46 WIB
5 Bukti Cristiano Ronaldo sebagai Sosok yang Dermawan, Nomor 1 Beri Bantuan untuk Korban Gempa Maroko
Pemain Al Nassr, Cristiano Ronaldo. (Foto: Instagram/cristiano)
A
A
A

ADA 5 bukti Cristiano Ronaldo sebagai sosok yang dermawan yang akan dibahas Okezone di artikel ini. Pemain Al Nassr memang terkenal akan kebaikannya kepada orang lain.

Meski dikenal sebagai sosok yang dingin di lapangan karena rasa tidak ingin kalah, Ronaldo sejatinya adalah sosok yang amat murah hati. Dengan gaji yang fantastis yang ia dapatkan, CR7 pun tidak menikmati semua hal tersebut sendirian.

Sejumlah rezekinya Ronaldo berikan kepada orang lain. Tak heran jika banyak sekali hal-hal yang dilakukan Ronaldo hingga membuat layak disebut sosok yang dermawan. Untuk di artikel ini akan disebutkan lima saja bukti betapa dermawannya sosok CR7.

Berikut 5 Bukti Cristiano Ronaldo sebagai Sosok yang Dermawan:

5. Cristiano Ronaldo Sosok yang Rendah Hati

Cristiano Ronaldo

Ronaldo adalah salah satu pesepakbola dengan gaji tertinggi di dunia. Meski mendapatkan uang yang banyak, Ronaldo nyatanya tidak pernah lupa akan masa lalunya.

Ronaldo tetap rendah hati meski saat ini ia memiliki kedudukan yang amat tinggi. Sebagai contoh adalah ia tak pernah melupakan sahabat lamanya, Albert Fantrau yang merupakan sahabat kecilnya.

Lalu CR7 enggan menenggak miras lantaran trauma dengan kematian sang ayah. Ia kini bisa saja berpesta minuman keras, namun nyatanya ia memilih tak melakukan hal tersebut karena teringat akan ayahnya.

4. Ramah Terhadap Penggemar

Cristiano Ronaldo

Ronaldo memiliki banyak sekali penggemar. Hal tersebut membuatnya memiliki banyak momen berjumpa para fans.

Menariknya, Ronaldo kerap terlihat ramah terhadap fansnya. Seperti ketika ada yang masuk ke lapangan, tidak jarang CR7 akan memeluk dan menyapa fans tersebut.



      
