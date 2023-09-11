Misi Gila Timnas Malaysia U-23 Bungkam Timnas Thailand U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

Timnas Malaysia U-23 saat menghadapi Filipina U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 (Foto: FA Malaysia)

TIMNAS Malaysia U-23 akan menantang Thailand U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Kedua tim dijadwalkan saling berhadapan pada Selasa 12 September 2023 pukul 20.30 WIB.

Timnas Malaysia U-23 dan Thailand U-23 sama-sama akan memainkan pertandingan ketiga mereka di Grup H. Kedua tim sejauh ini berada dalam tren positif dengan menyapu bersih kemenangan di dua laga awal.

Harimau Malaya mengusung misi gila untuk mengalahkan Thailand U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 kali ini. Penggawa Timnas Malaysia U-23, V.Ruventhiran, mengklaim timnya mengincar kemenangan demi menyegel status juara Grup H.

“Kami menciptakan hasil yang sangat bagus dalam dua pertandingan terakhir dan itu seperti kami menciptakan persiapan untuk menghadapi aksi besar berikutnya. Jadi kami merasa ini (laga melawan Thailand U-23) adalah pertandingan yang sangat penting untuk dilalui sebagai wakil Malaysia, ini adalah derby yang sangat besar, jadi kami ingin memenangkan laga tersebut," ujar Ruventhiran dilansir dari laman Makan Bola, Senin (11/9/2023).

“Kami rasa pelatih sudah memikirkan cara untuk membantu kami menang. Thailand adalah tim yang terkenal dan kami pernah menang di kompetisi AFF dan mengatasinya, pastinya para suporter Malaysia ingin kami mengulanginya lagi," ujarnya lagi.

Pemain Selangor FC itu mengatakan Timnas Malaysia U-23 sudah melakukan segala persiapan untuk menghadapi Thailand U-23. Ia juga mengharapkan dukungan dari para suporter di laga kontra Thailand U-23 nanti.