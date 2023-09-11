Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Profil Shamammet Hydyrow, Bomber Timnas Turkmenistan U-23 yang Diwaspadai Pelatih Timnas Indonesia U-23 Shin Tae-yong

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |09:11 WIB
Shamammet Hydyrow kenakan nomor 11 di Timnas Turkmenistan U-23. (Foto: AFC)
Shamammet Hydyrow kenakan nomor 11 di Timnas Turkmenistan U-23. (Foto: AFC)
A
A
A

PROFIL Shamammet Hydyrow, bomber Timnas Turkmenistan U-23 yang diwaspadai pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong akan dibahas Okezone di artikel ini. Seperti yang diketahui, Timnas Indonesia U-23 akan melawan Turkmenistan U-23 di laga pamungkas Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Laga tersebut akan digelar di Stadion Manahan, Solo, pada Selasa 12 September 2023 pukul 19.00 WIB. Kemenangan di laga tersebut akan membuat tim pemenang lolos ke Piala Asia U-23 2024 dengan status juara Grup K.

Sebab saat ini baik Timnas Indonesia U-23 dan Turkmenistan U-23 sama-sama mengoleksi tiga poin hasil dari kemenangan atas Taiwan U-23. Namun, karena Garuda Muda unggul selisih +9 gol atas Turkmenistan (+4 gol), maka sejatinya Timnas Indonesia U-23 cuma perlu hasil imbang untuk jadi juara Grup K.

Meski hanya perlu imbang, tentu Timnas Indonesia U-23 akan tetap mengincar kemenangan. Apalagi Marselino Ferdinan dan kawan-kawan tengah on fire usai menang besar 9-0 atas Taiwan U-23 pada Sabtu 9 September 2023 lalu.

Untuk bisa memetik kemenangan, Shin Tae-yong sudah mempelajari permainan Turkmenistan U-23. Hasil dari pantauannya itu, Shin Tae-yong mewaspadai salah satu pemain, yakni Shamammet Hydyrow.

Timnas Turkmenistan U-23

“Secara fisik, mereka (Timnas Turkmenistan U-23) terlihat lebih baik. Saya sudah melihatnya dari laga melawan Taiwan U-23. Pemain nomor 11 (Shamammet Hydyrow) skillnya bagus, dan beberapa pemain depan mereka," ucap Shin Tae-yong disela-sela sesi latihan Timnas Indonesia U-23, Senin (11/9/2023).

Lantas, siapa Shamammet Hydyrow? Okezone akan mencoba memberikan sedikit informasi mengenai bomber Timnas Turkmenistan U-23 tersebut.

Halaman:
1 2
      
Halaman:
1 2
