3 Negara Asia Tenggara yang Bakal Susul Timnas Vietnam U-23 Lolos ke Piala Asia U-23 2024, Nomor 1 Timnas Indonesia U-23!

SEBANYAK 3 negara Asia Tenggara yang bakal susul Timnas Vietnam U-23 lolos ke Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Selain tuan rumah Qatar, Timnas Vietnam U-23 menjadi negara pertama yang lolos ke Piala Asia U-23 2024.
Kepastian itu didapat setelah skuad asuhan Philippe Troussier memenangkan dua laga awal Grup C Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, yakni menang 6-0 atas Guam dan menumbangkan Yaman U-23.
Meski begitu, bukan Timnas Vietnam U-23 saja, negara Asia Tenggara yang diprediksi lolos ke Piala Asia U-23 2024. Siapa saja?
Berikut 3 negara Asia Tenggara yang bakal susul Timnas Vietnam U-23 lolos ke Piala Asia U-23 2024:
3. Timnas Thailand U-23
Timnas Thailand U-23 tergabung di Grup H Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 bersama Malaysia U-23, Bangladesh U-23 dan Filipina U-23. Setelah melalui dua pertandingan, skuad asuhan Issara Sritaro mengoleksi enam poin, sama persis dengan Timnas Malaysia U-23 di tempat kedua.
Thailand U-23 menempati posisi yang lebih baik ketimbang Malaysia U-23 karena unggul selisih gol. Karena itu, jika ingin lolos ke Piala Asia U-23 2024 sebagai juara Grup H, Thailand U-23 hanya perlu hasil imbang saat bersua Malaysia U-23 di laga pamungkas Grup H pada Selasa, 12 September 2023 malam WIB.