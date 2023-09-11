Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Setelah Cristiano Ronaldo Sediakan Hotelnya, Achraf Hakimi Juga Lakukan Aksi Kemanusiaan untuk Korban Gempa Maroko

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |08:44 WIB
Setelah Cristiano Ronaldo Sediakan Hotelnya, Achraf Hakimi Juga Lakukan Aksi Kemanusiaan untuk Korban Gempa Maroko
Cristiano Ronaldo sediakan hotelnya sebagai tempat penampungan korban gempa Maroko (Foto: Twitter/Cristiano)
AKSI mulia Cristiano Ronaldo sediakan hotelnya untuk tempat pengungsian korban gempa Maroko akan dibahas di sini. Setelah sang megabintang Portugal, pesepakbola Maroko Achraf Hakimi juga melakukan aksi kemanusiaan dengan melakukan donor darah.

Pada Jumat (8/9/2023) lalu, gempa berkekuatan magnitudo 6,8 mengguncang daerah pegunungan High Atlas. Gempa tersebut berpusat di barat daya kota wisata, Marrakesh, Maroko.

Cristiano Ronaldo

Korban pun berjatuhan karena bencana alam ini. Hingga kini, ada 2.122 korban meninggal dunia dan 2.421 yang tercatat. Kemungkinan besar korban masih akan terus bertambah karena regu penyelamat belum menyisir keseluruhan daerah pegunungan High Atlas.

Atas kejadian itu, banyak organisasi kemanusiaan yang tergerak untuk membantu para korban gempa. Ronaldo pun langsung menyediakan hotelnya di Marrakesh sebagai tempat tinggal sementara korban gempa.

Hotel bernama Pestana CR7 Marrakech tersebut terletak di M Avenue, yang merupakan daerah ikonik dan populer di Afrika. Hotel ini memiliki 174 kamar, dan dilengkapi berbagai fasilitas bintang empat.

