HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hampir Dipermalukan Timnas Malaysia, Suporter Timnas China Minta Uang Tiket Dikembalikan

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |08:37 WIB
Hampir Dipermalukan Timnas Malaysia, Suporter Timnas China Minta Uang Tiket Dikembalikan
Suasana laga Timnas China vs Timnas Malaysia di FIFA Matchday September 2023. (Foto: Instagram/famalaysia)
A
A
A

HAMPIR dipermalukan Timnas Malaysia, suporter Timnas China minta uang tiket dikembalikan. Hal tersebut sebagai bentuk ketidakpuasan suporter Timnas China setelah tim kesayangannya ditahan Timnas Malaysia di FIFA Matchday September 2023.

Sebagaimana diketahui, Timnas China bermain imbang kontra Timnas Malaysia 1-1 di FIFA Matchday September 2023. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Phoenix Hill, Chengdu, China, pada Sabtu (9/9/2023) malam WIB.

Timnas Malaysia sempat unggul lebih dulu di menit ke-11 via gol Faisal Halim. Beruntungnya, China yang hampir saja dipermalukan tim tamu mampu menyamakan kedudukan berkat gol yang dicetak Lin Liangming hingga terhindar dari kekalahan.

Dalam laga tersebut, banyak suporter Timnas China yang sempat membanjiri stadion untuk menyatakan dukungan penuhnya. Namun, suporter negeri Tiongkok itu mengungkapkan ketidakpuasannya usai pertandingan berakhir dengan hasil imbang.

Timnas China vs Timnas Malaysia

Menurut laporan Makan Bola, Stadion Phoenix Hill sempat memanas karena ejekan dari para penggemar Timnas China terhadap tim kesayangannya. Bahkan, banyak dari mereka yang meminta uang tiket pertandingan tersebut untuk dikembalikan.

Diketahui, harga tiket yang dijual untuk laga Timnas China vs Malaysia mencapai harga 200 Ringgit Malaysia. Jika dikonversikan ke dalam rupiah, mencapai sekira Rp657.000 per orang.

Halaman:
1 2
      
