Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Takjub Timnas Indonesia U-23 Menang 9-0 atas Timnas Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |08:00 WIB
Media Vietnam Takjub Timnas Indonesia U-23 Menang 9-0 atas Timnas Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024
Aksi Arkhan Fikri di laga Timnas Indonesia U-23 vs Taiwan U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Soha Vn, takjub Timnas Indonesia U-23 menang 9-0 atas Timnas Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Dalam artikelnya, Soha Vn terkejut skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- mampu berpesta gol dan memuji penampilan Marselino Ferdinan cs yang dinilai unggul di semua aspek.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-23 sukses membantai Timnas Taiwan U-23 di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu (9/9/2023) malam WIB.

Pesta gol Timnas Indonesia U-23 ke gawang Taiwan U-23 masing-masing dicetak Marselino Ferdinan (2'), Ramadhan Sananta (7'), Rafael Struick (20'), Witan Sulaeman (30'), dan Ilham Rio Fahmi (41') di babak pertama. Empat gol lainnya dicetak di babak kedua via Elkan Baggott (56'), Marselino Ferdinan (58'), Hokky Caraka (79'), dan Pratama Arhan (85').

Rupanya, media kenamaan Vietnam, Soha Vn, terkejut melihat Timnas Indonesia U-23 menang 9-0 atas Timnas Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Soha Vn juga menyebut hasil itu membuka jalan skuad Garuda Muda untuk lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024 setelah penantian lebih dari satu dekade.

Timnas Indonesia U-23 vs Taiwan U-23

"Timnas Indonesia U-23 menang dengan skor tak terduga, membuka jalan ke Asian Finals setelah penantian lebih dari satu dekade!," tulis Soha Vn di judul artikelnya, dikutip Senin (11/9/2023).

Lebih lanjut, Soha Vn juga memuji penampilan Marselino Ferdinan cs yang dinilai unggul di semua aspek dari Timnas Taiwan U-23. Padahal, Soha Vn awalnya tak mengira bahwa tim asuhan Shin Tae-yong itu bakal tampil menggila hingga mampu mencetak 9 gol tanpa balas!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/51/3067297/pelatih-maladewa-u-20-ungkap-masalah-timnya-jelang-hadapi-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-asia-u-20-2025-I6ZiFaaQLH.jpg
Pelatih Maladewa U-20 Ungkap Masalah Timnya Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884311/mengintip-skill-tambahan-ivar-jenner-di-timnas-indonesia-u-23-dijamin-bikin-ngakak-zgnBUq29KR.jpg
Mengintip Skill Tambahan Ivar Jenner di Timnas Indonesia U-23 Dijamin Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884309/publik-malaysia-malu-dan-iri-lihat-performa-timnas-indonesia-u-23-yang-semakin-gacor-lnne9H8VMD.jpg
Publik Malaysia Malu dan Iri Lihat Performa Timnas Indonesia U-23 yang Semakin Gacor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/51/2883593/5-fakta-timnas-indonesia-u-23-lolos-piala-asia-u-23-nomor-1-catatan-mencengangkan-Y1WFG9esmB.jpg
5 Fakta Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23, Nomor 1 Catatan Mencengangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/25/11/1659971/keluhkan-jadwal-boxing-day-rasa-indonesia-thom-haye-bermain-tanggal-27-itu-gila-aln.webp
Keluhkan Jadwal Boxing Day Rasa Indonesia, Thom Haye: Bermain Tanggal 27 Itu Gila!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/07/ole_romeny.jpg
Ole Romeny Dapat Tantangan Baru dari Pelatih Interim Oxford United, Apa Itu?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement