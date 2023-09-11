Media Vietnam Takjub Timnas Indonesia U-23 Menang 9-0 atas Timnas Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

MEDIA Vietnam, Soha Vn, takjub Timnas Indonesia U-23 menang 9-0 atas Timnas Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Dalam artikelnya, Soha Vn terkejut skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- mampu berpesta gol dan memuji penampilan Marselino Ferdinan cs yang dinilai unggul di semua aspek.

Sebagaimana diketahui, Timnas Indonesia U-23 sukses membantai Timnas Taiwan U-23 di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Pertandingan tersebut berlangsung di Stadion Manahan Solo, Jawa Tengah, pada Sabtu (9/9/2023) malam WIB.

Pesta gol Timnas Indonesia U-23 ke gawang Taiwan U-23 masing-masing dicetak Marselino Ferdinan (2'), Ramadhan Sananta (7'), Rafael Struick (20'), Witan Sulaeman (30'), dan Ilham Rio Fahmi (41') di babak pertama. Empat gol lainnya dicetak di babak kedua via Elkan Baggott (56'), Marselino Ferdinan (58'), Hokky Caraka (79'), dan Pratama Arhan (85').

Rupanya, media kenamaan Vietnam, Soha Vn, terkejut melihat Timnas Indonesia U-23 menang 9-0 atas Timnas Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Soha Vn juga menyebut hasil itu membuka jalan skuad Garuda Muda untuk lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024 setelah penantian lebih dari satu dekade.

"Timnas Indonesia U-23 menang dengan skor tak terduga, membuka jalan ke Asian Finals setelah penantian lebih dari satu dekade!," tulis Soha Vn di judul artikelnya, dikutip Senin (11/9/2023).

Lebih lanjut, Soha Vn juga memuji penampilan Marselino Ferdinan cs yang dinilai unggul di semua aspek dari Timnas Taiwan U-23. Padahal, Soha Vn awalnya tak mengira bahwa tim asuhan Shin Tae-yong itu bakal tampil menggila hingga mampu mencetak 9 gol tanpa balas!