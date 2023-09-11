Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Meski Menang atas Irlandia, Ronald Koeman Tak Senang dengan Permainan Timnas Belanda

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |07:51 WIB
Meski Menang atas Irlandia, Ronald Koeman Tak Senang dengan Permainan Timnas Belanda
Pelatih Timnas Belanda, Ronald Koeman. (Foto: Reuters)
DUBLIN - Pelatih Tim Nasional (Timnas) Belanda, Ronald Koeman merasa bersyukur pasukannya bisa membawa pulang tiga poin meski sempat bermain buruk di awal laga melawan Irlandia. Ia pun merasa sangat menyayangkan Belanda gagal tampil baik sejak awal pertandingan Grup B Kualifikasi Piala Eropa 2024 tersebut.

Ya, Belanda awalnya memang bermain buruk hingga sempat tertinggal 0-1 dari Irlandia. Beruntung Belanda bisa bangkit dan menang dengan skor 2-1 pada laga yang digelar di Aviva Stadium, Dublin, Irlandia pada Senin (11/9/2023) dini hari WIB.

Awalnya Belanda kebobolan via penalti Adam Idah (4' (P)). Namun, Cody Gakpo (19' (P)), dan sepakan keras jarak dekat Wout Weghorst (56') membuat Timnas Belanda mengunci kemenangan.

Selepas pertandingan, Koeman mengakui timnya bermain buruk pada awal babak pertama. Akan tetapi, setelah sistem permainan diubah, Timnas Belanda akhirnya berhasil mengontrol pertandingan.

Timnas Belanda vs Irlandia

"Awalnya sangat buruk. Kami mengharapkan tekanan tinggi dari tim Irlandia tetapi kehilangan banyak bola. Kami tidak memiliki kendali dalam permainan dan setelah 20-25 menit permainan menjadi tenang," kata Koeman dikutip dari Independent, Senin (11/9/2023).

Mantan pelatih Barcelona itu mengubah sistem pertahanan agar bisa bermain lebih tenang. Hasilnya manis, De Oranje mengendalikan pertandingan hingga membalikkan keadaan.

Halaman:
1 2
      
