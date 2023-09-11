Hitung-hitungan Timnas Malaysia U-23 Gagal Lolos ke Piala Asia U-23 2024

HITUNG-hitungan Timnas Malaysia U-23 gagal lolos ke Piala Asia U-23 2024 akan diulas Okezone. Sejatinya, Timnas Malaysia U-23 tampil cukup menjanjikan dengan memenangkan dua pertandingan Grup H Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Tercatat, Harimau Malaya Muda -julukan Timnas Malaysia U-23- mengalahkan Bangladesh U-23 dengan skor 2-0 dan menang 4-0 atas Filipina U-23. Hasil ini membuat pasukan Elangowan Elavarasan itu berada di posisi runner-up Grup H dengan 6 poin, di bawah Timnas Thailand U-23 dengan koleksi poin yang sama.

Timnas Malaysia U-23 hanya kalah selisih gol yakni hanya +5, sedangkan Timnas Thailand U-23 sebagai pemuncak klasemen Grup H memiliki selisih gol lebih baik yakni +8. Kendati demikian, Harimau Malaya Muda masih memiliki kans untuk lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024.

Untuk diketahui, selain 11 juara grup (A sampai K), empat tim runner-up terbaik juga berhak lolos ke Piala Asia U-23 2024. Timnas Malaysia U-23 sendiri masih memiliki satu pertandingan tersisa di Grup H melawan tuan rumah Thailand U-23 pada Selasa, 12 September 2023.

Jika berhasil mengalahkan Thailand U-23, Timnas Malaysia U-23 akan menjadi juara Grup H dan lolos ke putaran final. Seandainya imbang kontra Thailand U-23, mereka juga masih berpeluang lolos lewat jalur runner-up terbaik.

Namun, Timnas Malaysia U-23 juga berpotensi gagal lolos ke Piala Asia U-23 2024. Lantas, bagaimana hitung-hitungannya? Sebagai informasi, dalam penentuan posisi di klasemen runner-up terbaik, hasil kontra peringkat empat (khusus grup yang berisi 4 tim) alias dasar klasemen tidak masuk hitungan.