HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Presiden FIFA Sangat Antusias dan Tak Sabar Nonton Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia: Doa Terbaik!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |06:45 WIB
Presiden FIFA Sangat Antusias dan Tak Sabar Nonton Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia: Doa Terbaik!
Ketum PSSI, Erick Thohir bersama Presiden FIFA, Gianni Infantino. (Foto: PSSI)
A
A
A

PRESIDEN FIFA, Gianni Infantino, mengaku sangat antusias dan tak sabar nonton Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia. Bukan hanya itu, pria kelahiran Swiss berusia 53 tahun tersebut juga memberikan doa terbaik untuk Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, berserta jajarannya yang akan jadi panitia pelaksana Piala Dunia U-17 2023.

Seperti diketahui, Piala Dunia U-17 2023 akan berlangsung di Indonesia pada 10 November hingga 2 Desember mendatang. Indonesia bakal menggelar Piala Dunia U-17 2023 di empat kota berbeda yakni Jakarta, Bandung, Solo, dan Surabaya.

Sebanyak 24 negara sudah dipastikan bakal berlaga di Piala Dunia U-17 2023 Indonesia. Dengan perincian, 5 wakil dari Asia termasuk Timnas Indonesia U-17, 5 wakil dari Eropa, 4 wakil masing-masing dari zona Afrika, Amerika Tengah dan Utara, dan Amerika Selatan, serta 2 wakil dari Oseania.

Sementara itu, drawing fase grup Piala Dunia U-17 2023 akan diselenggarakan di markas FIFA yang berlokasi di Zurich, Swiss pada 15 September 2023. Nantinya, undian tersebut akan menentukan siapa para lawan ke-24 negara termasuk Timnas Indonesia U-17 di fase grup.

Ketum PSSI, Erick Thohir bersama Presiden FIFA, Gianni Infantino

Jelang undian tersebut, Gianni Infantino mengaku sangat antusias dan tak sabar untuk menonton Piala Dunia U-17 2023 di Indonesia. Ia menampilkan foto dirinya sambil mengangkat kertas yang bergambar bendera merah putih dan trofi Piala Dunia U-17 di akun Instagramnya.

"Piala Dunia U-17 2023 yang akan digelar di negara yang indah di Indonesia hanya dua bulan lagi dan saya sangat bersemangat untuk menyaksikan turnamen ini dimulai," tulis Gianni Infantino di Instagram pribadinya, @gianni_infantino, dikutip Senin (11/9/2023).

Halaman: 1 2
1 2
      
