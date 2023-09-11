Cristiano Ronaldo Izinkan Hotel Mewah Miliknya Jadi Tempat Pengungsian Korban Gempa Maroko, Ini Penampakannya!

MEGABINTANG Timnas Portugal dan Al Nassr, Cristiano Ronaldo, mengizinkan hotel mewah miliknya jadi tempat pengungsian korban gempa Maroko. Hotel bintang 4 milik sang pemain 38 tahun tersebut bernama Pestana CR7 yang terletak di Marrakech, Maroko.

Sebagaimana diketahui, gempa bumi berkekuatan 6,8 skala richter telah mengguncang Maroko pada Jumat (8/9/2023) lalu. Gempa bumi yang melanda negara tim peringkat keempat Piala Dunia 2022 itu masuk dalam kategori kuat dan dalam kelompok besar.

Akibatnya, gempa dahsyat yang melanda Maroko itu menyebabkan lebih dari 2.000 orang menjadi korban jiwa per Minggu 10 September 2023 pagi WIB. Jumlah korban diperkirakan akanbertambah karena tim penyelamat masih mengevakuasi daerah-daerah terpencil yang terkena dampak paling parah.

Sementara itu, tak sedikit masyarakat Maroko yang terdampak mengungsi ke gedung mana pun untuk mencari perlindungan pasca bencana alam tersebut. Menurut laporan media Spanyol, Marca, memberitakan hotel mewah milik Cristiano Ronaldo dijadikan salah satu tempat pengungsian korban gempa Maroko.

"Kami mendatangi area baru Marrakesh, di mana terdapat lebih banyak hotel mewah," ungkap seorang warga Spanyol, Irene Seixas, kepada channel 24h, dikutip dari Marca, Senin (11/9/2023).