Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 di laga pamungkas Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan yang disiarkan secara live di RCTI itu akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada Selasa 12 September 2023 pukul 19.00 WIB.

Bagi Timnas Indonesia U-23, pertandingan melawan Turkmenistan U-23 menjadi sangat penting karena akan menentukan lolos tidaknya skuad Garuda Muda ke putaran final Piala Asia U-23 2024. Kabar baiknya, pasukan Shin Tae-yong hanya butuh hasil imbang untuk bisa merebut tiket tersebut.

Semua itu tak terlepas dari kemenangan telak Timnas Indonesia U-23 atas Taiwan di matchday kedua Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada Sabtu 9 September 2023 lalu. Berkat kemenangan 9-0 atas Taiwan U-23, Elkan Baggott dan kawan-kawan kini unggul selisih gol atas Turkmenistan.

Sejauh ini pun Turkmenistan U-23 sudah mengoleksi tiga poin sama seperti Timnas Indonesia U-23. Tiga poin itu berasal dari kemenangan 4-0 mereka atas Taiwan U-23.

Akan tetapi, karena Turkmenistan U-23 memiliki selisih +4 gol saja, maka Timnas Indonesia U-23 yang memiliki selisih +9 gol jelas memimpin klasemen sementara Grup K. Dengan kondisi seperti itu, maka hasil imbang sudah cukup untuk mengantarkan Timnas Indonesia U-23 menjadi juara Grup K dan lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024.

Kendati demikian, tentunya Timnas Indonesia U-23 tidak ingin hanya mengincar imbang. Pasukan Shin Tae-yong jelas bakal mengincar kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

Apalagi para penggawa Garuda Muda tengah dalam performa dan tekad yang tinggi usai menang telak atas Taiwan U-23. Kemenangan besar di laga tersebut jelas memotivasi para pemain untuk bisa tampil baik lagi saat melawan Turkmenistan U-23 nanti.