Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |06:28 WIB
Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024
Timnas Indonesia U-23 bakal hadapi Turkmenistan U-23 di laga pamungkas Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. (Foto: PSSI)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23 di laga pamungkas Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dapat Anda ketahui di artikel ini. Pertandingan yang disiarkan secara live di RCTI itu akan berlangsung di Stadion Manahan, Solo, pada Selasa 12 September 2023 pukul 19.00 WIB.

Bagi Timnas Indonesia U-23, pertandingan melawan Turkmenistan U-23 menjadi sangat penting karena akan menentukan lolos tidaknya skuad Garuda Muda ke putaran final Piala Asia U-23 2024. Kabar baiknya, pasukan Shin Tae-yong hanya butuh hasil imbang untuk bisa merebut tiket tersebut.

Semua itu tak terlepas dari kemenangan telak Timnas Indonesia U-23 atas Taiwan di matchday kedua Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 pada Sabtu 9 September 2023 lalu. Berkat kemenangan 9-0 atas Taiwan U-23, Elkan Baggott dan kawan-kawan kini unggul selisih gol atas Turkmenistan.

Sejauh ini pun Turkmenistan U-23 sudah mengoleksi tiga poin sama seperti Timnas Indonesia U-23. Tiga poin itu berasal dari kemenangan 4-0 mereka atas Taiwan U-23.

Akan tetapi, karena Turkmenistan U-23 memiliki selisih +4 gol saja, maka Timnas Indonesia U-23 yang memiliki selisih +9 gol jelas memimpin klasemen sementara Grup K. Dengan kondisi seperti itu, maka hasil imbang sudah cukup untuk mengantarkan Timnas Indonesia U-23 menjadi juara Grup K dan lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024.

Sesi latihan Timnas Indonesia U-23

Kendati demikian, tentunya Timnas Indonesia U-23 tidak ingin hanya mengincar imbang. Pasukan Shin Tae-yong jelas bakal mengincar kemenangan di hadapan pendukung sendiri.

Apalagi para penggawa Garuda Muda tengah dalam performa dan tekad yang tinggi usai menang telak atas Taiwan U-23. Kemenangan besar di laga tersebut jelas memotivasi para pemain untuk bisa tampil baik lagi saat melawan Turkmenistan U-23 nanti.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/51/3067297/pelatih-maladewa-u-20-ungkap-masalah-timnya-jelang-hadapi-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-asia-u-20-2025-I6ZiFaaQLH.jpg
Pelatih Maladewa U-20 Ungkap Masalah Timnya Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884311/mengintip-skill-tambahan-ivar-jenner-di-timnas-indonesia-u-23-dijamin-bikin-ngakak-zgnBUq29KR.jpg
Mengintip Skill Tambahan Ivar Jenner di Timnas Indonesia U-23 Dijamin Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884309/publik-malaysia-malu-dan-iri-lihat-performa-timnas-indonesia-u-23-yang-semakin-gacor-lnne9H8VMD.jpg
Publik Malaysia Malu dan Iri Lihat Performa Timnas Indonesia U-23 yang Semakin Gacor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/51/2883593/5-fakta-timnas-indonesia-u-23-lolos-piala-asia-u-23-nomor-1-catatan-mencengangkan-Y1WFG9esmB.jpg
5 Fakta Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23, Nomor 1 Catatan Mencengangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/25/11/1660045/belum-tembus-skuad-utama-kieran-mckenna-isyaratkan-pinjamkan-elkan-baggott-qgm.webp
Belum Tembus Skuad Utama, Kieran McKenna Isyaratkan Pinjamkan Elkan Baggott
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/25/sebastian_hertner.jpg
Tragedi Maut di Resor Ski! Mantan Pemain Timnas Jerman Tewas Jatuh dari Kereta Gantung, Istri Jadi Saksi
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement