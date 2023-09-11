Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Marselino Ferdinan Prediksi Laga Timnas Indonesia U-23 vs Turkmenistan Bakal Menarik

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |06:23 WIB
Marselino Ferdinan Prediksi Laga Timnas Indonesia U-23 vs Turkmenistan Bakal Menarik
Marselino Ferdinan antusias menatap laga melawan Timnas Turkmenistan U-23 (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)
A
A
A

SOLO - Marselino Ferdinan antusias menyambut laga lanjutan Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 antara Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23. Gelandang KMSK Deinze itu cukup yakin pertandingan akan berjalan menarik.

Untuk diketahui, Timnas Indonesia U-23 baru saja sukses meraih hasil manis atas Timnas Taiwan U-23 di laga pembuka Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Garuda Muda menang telak 9-0 pada laga yang berlangsung di Stadion Manahan, Kota Solo, Sabtu 9 September 2023 malam WIB.

Marselino Ferdinan

Menariknya, pencetak gol Timnas Indonesia U-23 datang dari berbagai posisi, mulai dari pemain belakang hingga depan. Sembilan gol tersebut disumbangkan brace Marselino (2’ dan 57’), Ramadhan Sananta (6’), Witan Sulaeman (30’), Elkan Baggott (55’), Hokky Caraka (79’), dan Pratama Arhan (85’).

Hasil itu mengantar Timnas Indonesia U-23 selangkah lagi lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024. Anak asuh Shin Tae-yong cukup meraih satu angka saat menjamu Timnas Turkmenistan U-23 pada Selasa 12 September 2023 malam WIB, di stadion yang sama.

Kendati antusias menatap laga tersebut, Marselino memilih fokus pada tim sendiri. Pemain berusia 19 tahun itu berjanji Timnas Indonesia U-23 siap memberikan performa terbaiknya.

“Laga lawan Turkmenistan (U-23) akan lebih menarik dan seru. Tapi kita akan fokus tim sendiri,” kata Marselino dalam jumpa pers usai laga, dikutip pada Senin (11/9/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/51/3067297/pelatih-maladewa-u-20-ungkap-masalah-timnya-jelang-hadapi-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-asia-u-20-2025-I6ZiFaaQLH.jpg
Pelatih Maladewa U-20 Ungkap Masalah Timnya Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884311/mengintip-skill-tambahan-ivar-jenner-di-timnas-indonesia-u-23-dijamin-bikin-ngakak-zgnBUq29KR.jpg
Mengintip Skill Tambahan Ivar Jenner di Timnas Indonesia U-23 Dijamin Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884309/publik-malaysia-malu-dan-iri-lihat-performa-timnas-indonesia-u-23-yang-semakin-gacor-lnne9H8VMD.jpg
Publik Malaysia Malu dan Iri Lihat Performa Timnas Indonesia U-23 yang Semakin Gacor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/51/2883593/5-fakta-timnas-indonesia-u-23-lolos-piala-asia-u-23-nomor-1-catatan-mencengangkan-Y1WFG9esmB.jpg
5 Fakta Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23, Nomor 1 Catatan Mencengangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/26/11/1660139/indonesia-amankan-kemenangan-tipis-atas-malaysia-di-asean-u19-boys-futsal-championship-2025-qxd.webp
Indonesia Amankan Kemenangan Tipis Atas Malaysia di ASEAN U19 Boys Futsal Championship 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/25/lamine_yamal.jpg
Viral! Lamine Yamal Pakai Jersey Luis Diaz, Kode Ajak Bintang Bayern Pindah?
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement