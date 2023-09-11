Marselino Ferdinan Prediksi Laga Timnas Indonesia U-23 vs Turkmenistan Bakal Menarik

SOLO - Marselino Ferdinan antusias menyambut laga lanjutan Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 antara Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Turkmenistan U-23. Gelandang KMSK Deinze itu cukup yakin pertandingan akan berjalan menarik.

Untuk diketahui, Timnas Indonesia U-23 baru saja sukses meraih hasil manis atas Timnas Taiwan U-23 di laga pembuka Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Garuda Muda menang telak 9-0 pada laga yang berlangsung di Stadion Manahan, Kota Solo, Sabtu 9 September 2023 malam WIB.

Menariknya, pencetak gol Timnas Indonesia U-23 datang dari berbagai posisi, mulai dari pemain belakang hingga depan. Sembilan gol tersebut disumbangkan brace Marselino (2’ dan 57’), Ramadhan Sananta (6’), Witan Sulaeman (30’), Elkan Baggott (55’), Hokky Caraka (79’), dan Pratama Arhan (85’).

Hasil itu mengantar Timnas Indonesia U-23 selangkah lagi lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024. Anak asuh Shin Tae-yong cukup meraih satu angka saat menjamu Timnas Turkmenistan U-23 pada Selasa 12 September 2023 malam WIB, di stadion yang sama.

Kendati antusias menatap laga tersebut, Marselino memilih fokus pada tim sendiri. Pemain berusia 19 tahun itu berjanji Timnas Indonesia U-23 siap memberikan performa terbaiknya.

“Laga lawan Turkmenistan (U-23) akan lebih menarik dan seru. Tapi kita akan fokus tim sendiri,” kata Marselino dalam jumpa pers usai laga, dikutip pada Senin (11/9/2023).