HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kagumi Rumput Stadion Manahan, Shin Tae-yong Bersyukur Diberi Fasilitas yang Sangat Baik

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |03:08 WIB
Kagumi Rumput Stadion Manahan, Shin Tae-yong Bersyukur Diberi Fasilitas yang Sangat Baik
Shin Tae-yong mengagumi kualitas rumput lapangan Stadion Manahan di Kota Solo (Foto: Instagram/@shintaeyong7777)
SOLO - Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, mengagumi kualitas rumput lapangan Stadion Manahan di Kota Solo, Jawa Tengah. Ia bersyukur diberi fasilitas yang begitu baik untuk pertandingan Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

Indonesia menjadi tuan rumah Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Stadion Manahan dipilih sebagai lokasi penyelenggaraan pada 6-12 September 2023.

Ivar Jenner beraksi di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23 (Foto: Instagram/@ivarjnr)

Timnas Indonesia U-23 sudah menjajal Stadion Manahan kala mencukur habis Timnas Taiwan U-23 dengan skor 9-0, Sabtu 9 September 2023 malam WIB. Garuda Muda akan kembali tampil di stadion yang sama pada Selasa 12 September 2023 malam WIB untuk melawan Timnas Turkmenistan U-23.

Bagi Shin, laga tersebut merupakan kali pertama tim asuhannya menjajal Stadion Manahan. Pelatih asal Korea Selatan itu puas dengan kualitas rumput lapangan.

Shin menyebut rumput Stadion Manahan dirawat dengan sangat baik. Ia berterima kasih kepada PSSI lantaran menjadikan markas Persis Solo itu sebagai venue Kualifikasi Piala Asia U-23 2024.

“Memang saya pertama kali tanding di Manahan, memang terlihat sangat baik, mulai dari rumput, terlihat sangat baik dirawat oleh tim dari Solo,” kata Shin dalam konferensi pers, dikutip pada Senin (11/9/2023).

