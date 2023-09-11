2 Legenda Borussia Dortmund Tersanjung Bertanding Melawan Persib Bandung All Stars

Ibrahim Tanko dan Mladen Petric merasa tersanjung bisa berhadapan dengan Persib Bandung All Stars (Foto: MPI/Miftahul Ghani)

BANDUNG - Dua legenda Borussia Dortmund, Ibrahim Tanko dan Mladen Petric, merasa tersanjung saat bertanding melawan Persib Bandung All Stars. Laga tersebut digelar di Stadion Siliwangi, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu 10 September 2023 sore WIB.

Tanko merasa luar biasa bisa bertanding melawan Persib All Stars. Apalagi, di laga itu, timnya berhasil menang dengan skor telak 4-0.

"Kami memang menang, tapi saya rasa semua menampilkan permainan yang bagus di antara kedua tim. Mereka juga tadi tampil luar biasa dan kami senang bisa berada di sini," ungkap pria asal Ghana itu, dikutip pada Senin (11/9/2023).

Lebih lanjut, Tanko terkesima dengan kehadiran suporter yang hadir di laga tersebut. Kehadiran mereka dianggap mampu menghidupkan suasana.

"Fans di sini luar biasa dan saya harap saat liga kembali digelar, klub ini bisa berkembang dengan pesat," harapnya.

Hal senada diungkap Petric. Legenda asal Kroasia ini mengungkapkan kebahagiaannya dengan pertandingan melawan Persib All Stars.