Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

2 Legenda Borussia Dortmund Tersanjung Bertanding Melawan Persib Bandung All Stars

Miftahul Ghani , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |01:37 WIB
2 Legenda Borussia Dortmund Tersanjung Bertanding Melawan Persib Bandung All Stars
Ibrahim Tanko dan Mladen Petric merasa tersanjung bisa berhadapan dengan Persib Bandung All Stars (Foto: MPI/Miftahul Ghani)
A
A
A

BANDUNG - Dua legenda Borussia Dortmund, Ibrahim Tanko dan Mladen Petric, merasa tersanjung saat bertanding melawan Persib Bandung All Stars. Laga tersebut digelar di Stadion Siliwangi, Kota Bandung, Jawa Barat, Minggu 10 September 2023 sore WIB.

Tanko merasa luar biasa bisa bertanding melawan Persib All Stars. Apalagi, di laga itu, timnya berhasil menang dengan skor telak 4-0.

Persib Bandung All Stars vs Borussia Dortmund Legends

"Kami memang menang, tapi saya rasa semua menampilkan permainan yang bagus di antara kedua tim. Mereka juga tadi tampil luar biasa dan kami senang bisa berada di sini," ungkap pria asal Ghana itu, dikutip pada Senin (11/9/2023).

Lebih lanjut, Tanko terkesima dengan kehadiran suporter yang hadir di laga tersebut. Kehadiran mereka dianggap mampu menghidupkan suasana.

"Fans di sini luar biasa dan saya harap saat liga kembali digelar, klub ini bisa berkembang dengan pesat," harapnya.

Hal senada diungkap Petric. Legenda asal Kroasia ini mengungkapkan kebahagiaannya dengan pertandingan melawan Persib All Stars.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191802/pemain_timnas_mesir-YGc2_large.jpg
Kisah Mohamed Salah yang Kompak dengan Pemain Timnas Mesir Membaca Al Fatihah dan Al Ikhlas Sebelum Tanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191634/miliano_jonathans_disebut_siap_hengkang_dari_fc_utrecht-cmdU_large.jpg
Minim Menit Bermain, Pemain Timnas Indonesia Miliano Jonathans Siap Hengkang dari FC Utrecht!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191686/justin_hubner_resmi_lamar_jennifer_coppen-a7zh_large.jpg
Resmi! Bintang Timnas Indonesia Justin Hubner Lamar Jennifer Coppen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191515/berikut_tiga_keuntungan_ajang_afc_nations_league_untuk_timnas_indonesia-xNIK_large.jpeg
3 Keuntungan Ajang AFC Nations League untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Naikkan Ranking FIFA
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/25/11/1660045/belum-tembus-skuad-utama-kieran-mckenna-isyaratkan-pinjamkan-elkan-baggott-qgm.webp
Belum Tembus Skuad Utama, Kieran McKenna Isyaratkan Pinjamkan Elkan Baggott
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2022/08/29/mario_balotelli.jpg
Mario Balotelli Dilirik Klub UEA! Kesempatan Emas Kembali ke Lapangan di Usia 35
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement