Timnas Jepang Bantai Jerman 4-1, Shin Tae-yong Akui The Samurai Blue Bakal Jadi Lawan Sulit Timnas Indonesia

SOLO - Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, turut menanggapi kemenangan Timnas Jepang atas Timnas Jerman dengan skor telak 4-1. Menurutnya, The Samurai Blue bakal menjadi lawan sulit di Piala Asia 2023.

Jerman baru saja menjadi korban keganasan Jepang pada laga FIFA Matchday yang berlangsung di Volkswagen Arena, Wolfsburg, Minggu 10 September 2023 dini hari WIB. Bermain di hadapan publik sendiri, jawara dunia empat kali dipermalukan dengan skor telak 1-4.

Gol Jepang dicetak Junya Ito (11’), Ayase Ueda (22’), Takuma Asano (90’) dan Ao Tanaka (90+2’). Sementara Der Panzer sempat menyamakan kedudukan melalui gol Leroy Sane (19’).

Jepang berada satu grup dengan Timnas Indonesia pada Piala Asia 2023. Shin menanggapi hasil pertandingan yang menjadi alarm bahaya bagi skuad Garuda.

“Memang seperti diketahui, Jepang itu salah satu negara terbaik, tim terbaik di Asia, apalagi coach Hajime (Moriyasu) sangat lama pegang timnya dengan pemain Jepang,” kata Shin kepada awak media di Stadion Sriwedari, Solo, Jawa Tengah, dikutip pada Senin (11/9/2023).

Pria asal Korea Selatan itu menambahkan, banyaknya pemain Jepang yang berkarier di Eropa menjadi bahaya tersendiri bagi Elkan Baggott dan kawan-kawan. Itu sebabnya, Shin memperkirakan Indonesia akan kesulitan saat menghadapi Jepang.