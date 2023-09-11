Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia U-23 di Ambang Lolos Piala Asia U-23 2024, Exco PSSI Endri Erawan Ingatkan Jangan Lengah!

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |00:01 WIB
Timnas Indonesia U-23 di Ambang Lolos Piala Asia U-23 2024, Exco PSSI Endri Erawan Ingatkan Jangan Lengah!
Exco PSSI Endri Erawan meminta Timnas Indonesia U-23 jangan lengah (Foto: MPI/Andri Bagus Syaeful)
LAMONGAN - Anggota Komite Eksekutif PSSI (Exco PSSI) Endri Erawan mengingatkan Timnas Indonesia U-23 jangan lengah kendati selangkah lagi lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024. Kemenangan telak di laga pertama tak boleh menjadi patokan.

Sebagaimana diketahui, tim asuhan Shin Tae-yong akan menghadapi Timnas Turkmenistan U-23 dalam laga pamungkas Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Selasa 12 September 2023. Indonesia hanya butuh hasil seri untuk lolos.

Rafael Struick mencetak gol untuk Timnas Indonesia U-23 (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

Indonesia U-23 dan Turkmenistan saat ini sama-sama punya poin tiga. Namun, Garuda Muda unggul selisih gol surplus sembilan berbanding empat. Jika seri, maka Pratama Arhan dan kawan-kawan akan unggul selisih gol setelah head to head seimbang.

Endri mengatakan peluang Indonesia lolos Piala Asia U-23 2024 harus tetap dijaga. Oleh karena itu, mereka harus mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya.

"Ya, artinya kami sudah memiliki selisih gol bagus daripada Turkmenistan. Peluang kami besar, bukan berarti kami lengah," kata Endri kepada MNC Portal Indonesia (MPI) di Lamongan, Jawa Timur, dikutip pada Senin (11/9/2023).

"Pemain saat ini juga sedang persiapan, mereka tidak sama sekali euforia atas kemenangan kemarin dan sudah melupakan," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
