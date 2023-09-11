Borneo FC Sumbang Banyak Pemain untuk Timnas Indonesia, Terens Puhiri: Mereka Memang Layak

SAMARINDA - Gelandang Borneo FC, Terens Puhiri senang dengan pemanggilan banyak rekannya ke Tim Nasional (Timnas) Indonesia. Tepu -sapaan akrab Terens Puhiri- menilai para pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia memang punya kualitas yang layak.

Namun di sisi lain, Terens Puhiri juga merasa suasana tim Borneo FC jadi sepi tanpa para pemain tadi. Sekadar diketahui, Borneo FC menyumbang total sembilan pemain untuk Timnas Indonesia di berbagai kelompok usia.

Terbaru, ada dua pemain tambahan yang dipanggil untuk persiapan ASIAN Games dan Piala Dunia U-17. Keduanya adalah Hugo Samir yang ditugaskan untuk Timnas Indonesia di ASIAN Games, dan Alfarezzi Buffon yang dikirim ke Timnas Indonesia U-17.

Kedua pemain itu pun tidak mengikuti latihan Borneo FC jelang hadapi PSS Sleman, Minggu (17/9/2023) mendatang. Tepu mengatakan perginya para pemain ini membuat suasana latihan Borneo FC menjadi sepi. Namun, ia juga senang banyak rekannya dipercaya oleh Timnas Indonesia.

"Memang agak beda saat beberapa pemain tak bersama kami dalam latihan. Tapi kami tetap latihan seperti biasa, karena kami perlu evaluasi setelah kalah dari Persebaya di pertandingan terakhir kemarin,” kata Tepu dikutip dari laman resmi Borneo FC, Senin (11/9/2023).

"Mereka yang dipanggil ke timnas memang sangat layak. Kualitas mereka cukup bagus, baik di senior maupun kelompok umur. Jelas saya bersyukur karena punya rekan dalam tim diminta membela negara,” ujarnya lagi.