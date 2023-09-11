Ikuti Saran Fernando Valente, Arema FC Resmi Datangkan Dua Asisten Pelatih Asing

MALANG - Arema FC resmi mendatangkan dua asisten pelatih asing untuk mengarungi Liga 1 musim 2023 - 2024. Dua asisten pelatih anyar yakni Daniel Chaves dan Nelson Leitao berasal dari negara yang sama dengan pelatih kepala tim, Fernando Valente.

“Ya, tentunya ini sudah menjadi kebutuhan tim dan sejak awal merupakan permintaan coach Valente," ucap Wibie Dwi Andriyas selaku manajer tim Arema FC, dikonfirmasi pada Senin sore (11/9/2023).

Bagi Wiebie, kedatangan dua asisten pelatih asing ini membuktikan komitmen manajemen tim agar membangun tim yang tangguh. Hal itu juga terbukti dengan perubahan skema permainan Arema FC di dua pertandingan liga.

"Kami berkomitmen untuk membangun tim yang tangguh Itu sudah dibuktikan dengan dua pertandingan terakhir yang berakhir dengan kemenangan,” kata dia.

Secara sistem, Wiebie menilai bahwa masuknya dua asisten pelatih baru tersebut akan memberikan dampak positif. Terlebih dua asisten pelatih tersebut sudah pernah bekerjasama dengan Fernando Valente.

“Di sepakbola semua saling berkaitan. Apalagi dalam membangun sistem tim, tanpa mengesampingkan peran asisten pelatih lainnya, kolaborasi yang sudah pernah terjadi antara coach Valente bersama Daniel Chaves dan Nelson Leitao juga menjadi menjadi keuntungan bagi Arema FC untuk membangun tim yang lebih tangguh,” paparnya.