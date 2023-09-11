Advertisement
HOME BOLA LIGA INDONESIA

Aji Santoso Umumkan 2 Pemain Persikabo 1973 Dipanggil Timnas Indonesia U-17

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |02:11 WIB
Aji Santoso Umumkan 2 Pemain Persikabo 1973 Dipanggil Timnas Indonesia U-17
Pemain Persikabo 1973, Krisna Jhon, mendapat panggilan untuk mengikuti TC Timnas Indonesia U-17 di Eropa (Foto: Instagram/@krisnaajhon)
BOGOR - Pelatih Persikabo 1973, Aji Santoso, mengumumkan dua pemainnya dipanggil untuk mengikuti pemusatan latihan (TC) Timnas Indonesia U-17 di Eropa. Kedua pemain yang dimaksud adalah gelandang Samsul Rifai dan penyerang Krisna Jhon.

Aji mendukung penuh pemanggilan kedua pemain itu ke Timnas Indonesia U-17. Apalagi, mereka sedang dipersiapkan untuk melakoni Piala Dunia U-17 2023 yang digelar pada 10 November hingga 2 Desember mendatang.

Timnas Indonesia U-17

“Ya yang pertama kita harus support ya Samsul sama Krisna, tadi malam mereka sudah pamitan sama saya, mereka bergabung dengan Timnas, artinya ini aset pemain muda Persikabo yang harus kita support ke depannya agar lebih maju,” kata Aji pada keterangan resmi klub, Senin (11/9/2023).

“Apalagi saya sebagai pelatih selama ini memang sangat antusias terhadap para pemain muda, jadi mudah-mudahan pemain muda ini bisa berkembang dan menjadi bagian dari tim inti Persikabo, meskipun masih butuh proses,” sambung pria asal Kabupaten Malang itu.

Lebih lanjut, Aji memberi wejangan kepada Samsul dan Krisna. Eks pelatih Persebaya Surabaya itu ingin kedua anak asuhnya menikmati persaingan dan menunjukkan kekuatan maksimal agar bisa menembus skuad inti.

“Tetapi paling tidak pemanggilan ini membuktikan pemanggilan dua pemain ini memiliki kualitas dan layak diberi kesempatan dan mudah-mudahan di sana mereka menikmati persaingan dan menunjukkan kemampuan maksimal,” tutur Aji.

