Erling Haaland Tak Yakin Manchester City Treble Winner Lagi di 2023-2024

MANCHESTER - Erling Haaland tak yakin Manchester City bisa lebih baik di musim 2023-2024. Bomber asal Norwegia itu bahkan mengakui raihan treble winner musim lalu akan sulit diulangi The Citizens.

Ya, Haaland berhasil membawa Manchester City tampil gemilang musim lalu. Pemain berpaspor Norwegia itu sukses mengantar Manchester City memenangkan tiga trofi, yakni Liga Inggris, Piala FA, dan Liga Champions.

Sederet trofi itu menambah manis pencapaian Haaland, yang sukses mencatatkan 52 gol pada musim pertamanya bersama Manchester City. Pemain berusia 23 tahun itupun dibanjiri pujian.

Namun, Haaland tentu dituntut untuk konsisten pada musim-musim berikutnya. Menjawab tantangan ini, Haaland mengakui sulit untuk mengulang pencapaian yang sama, atau bahkan lebih baik.

"Akan sulit untuk menjadi lebih baik. Kami telah mencapai treble bersejarah, jadi semua orang berharap kami bisa berbuat lebih banyak lagi," ujar Haaland dinukil dari Diario AS, Senin (11/9/2023).

"Tahun lalu semua orang ingin mengalahkan kami di Liga Inggris karena kami adalah juara bertahan di Inggris, tapi musim ini akan lebih seperti itu karena sekarang seluruh Eropa ingin mengalahkan kami, tapi saya tidak melihat sejauh itu," sambungnya.