Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Erling Haaland Tak Yakin Manchester City Treble Winner Lagi di 2023-2024

Cikal Bintang , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |15:20 WIB
Erling Haaland Tak Yakin Manchester City Treble Winner Lagi di 2023-2024
Striker Manchester City, Erling Haaland (Foto: Reuters)
A
A
A

MANCHESTER - Erling Haaland tak yakin Manchester City bisa lebih baik di musim 2023-2024. Bomber asal Norwegia itu bahkan mengakui raihan treble winner musim lalu akan sulit diulangi The Citizens.

Ya, Haaland berhasil membawa Manchester City tampil gemilang musim lalu. Pemain berpaspor Norwegia itu sukses mengantar Manchester City memenangkan tiga trofi, yakni Liga Inggris, Piala FA, dan Liga Champions.

Sederet trofi itu menambah manis pencapaian Haaland, yang sukses mencatatkan 52 gol pada musim pertamanya bersama Manchester City. Pemain berusia 23 tahun itupun dibanjiri pujian.

Namun, Haaland tentu dituntut untuk konsisten pada musim-musim berikutnya. Menjawab tantangan ini, Haaland mengakui sulit untuk mengulang pencapaian yang sama, atau bahkan lebih baik.

"Akan sulit untuk menjadi lebih baik. Kami telah mencapai treble bersejarah, jadi semua orang berharap kami bisa berbuat lebih banyak lagi," ujar Haaland dinukil dari Diario AS, Senin (11/9/2023).

"Tahun lalu semua orang ingin mengalahkan kami di Liga Inggris karena kami adalah juara bertahan di Inggris, tapi musim ini akan lebih seperti itu karena sekarang seluruh Eropa ingin mengalahkan kami, tapi saya tidak melihat sejauh itu," sambungnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/12/26/11/1660155/transformasi-kevin-diks-di-bundesliga-dari-awal-yang-sulit-hingga-jadi-eksekutor-maut-gladbach-jvw.jpg
Transformasi Kevin Diks di Bundesliga: Dari Awal yang Sulit hingga Jadi Eksekutor Maut Gladbach
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/26/bek_persib_bandung_julio_cesar_foto_persib.jpg
Jauh dari Keluarga, Julio Cesar Rayakan Natal Pertama Bersama Persib Bandung
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement