Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Antony Santos Sepakat Dikeluarkan Sementara dari Skuad Manchester United

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Senin, 11 September 2023 |00:23 WIB
Antony Santos Sepakat Dikeluarkan Sementara dari Skuad Manchester United
Antony dos Santos sepakat dikeluarkan dari skuad Manchester United (Foto: Reuters/Phil Noble)
A
A
A

MANCHESTER - Antony Santos sepakat dikeluarkan sementara dari skuad Manchester United hingga waktu yang belum ditentukan. Keputusan itu diambil selama pengusutan kasus dugaan kekerasan seksual terhadap mantan kekasihnya, Gabriela Cavallin.

Sekadar informasi, Antony dituduh melakukan kekerasan secara brutal terhadap perempuan asal Brasil itu. Wanita yang berprofesi sebagai DJ itu mengaku dipukuli saat sedang hamil hingga dilempari beling sampai jarinya terluka parah.

Antony Santos beraksi pada laga Arsenal vs Manchester United (Foto: Reuters/David Klein)

Cavallin juga mengaku mendapat ancaman pembunuhan dari Antony. Ia sudah menyerahkan bukti berupa foto dan video kepada pihak berwajib di Brasil.

Tak sampai di situ, terdapat dua wanita lain yang mengaku juga menjadi korban kekerasan Antony, yakni Rayssa De Freitas dan Ingrid Lana. Nama pertama mengklaim dianiaya saat berada di Brasil. Sementara itu, Ingrid mengaku dipaksa berhubungan badan.

Pihak kepolisian masih menyelidiki kasus yang menimpa Antony. Untuk membantu jalannya proses penyidikan, pemain Timnas Brasil itu sepakat untuk dikeluarkan dari skuad Man United sampai batas waktu yang belum ditentukan.

“Antony telah sepakat akan menunda kepulangannya (ke klub usai jeda internasional) hingga pemberitahuan lebih lanjut untuk mengatasi tuduhan tersebut,” tulis keterangan resmi Man United, dikutip pada Senin (11/9/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/08/04/45/3043903/justin-hubner-bicara-momen-jadi-pemain-cadangan-di-laga-arsenal-vs-wolverhampton-wanderers-pengalaman-luar-biasa-RxrOJHCMSa.jpg
Justin Hubner Bicara Momen Jadi Pemain Cadangan di Laga Arsenal vs Wolverhampton Wanderers: Pengalaman Luar Biasa!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022968/nasib-elkan-baggott-makin-suram-jelang-laga-ipswich-town-vs-liverpool-di-pekan-pembuka-liga-inggris-2024-2025-RO67OkI5M5.jpg
Nasib Elkan Baggott Makin Suram Jelang Laga Ipswich Town vs Liverpool di Pekan Pembuka Liga Inggris 2024-2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/18/45/3022671/cerita-erik-ten-hag-diminta-manajemen-manchester-united-bertahan-saat-asyik-liburan-gNONesa0XN.JPG
Cerita Erik ten Hag Diminta Manajemen Manchester United Bertahan saat Asyik Liburan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/06/17/45/3022628/erik-ten-hag-tahu-manchester-united-sempat-dekati-thomas-tuchel-tS3XakJIoT.JPG
Erik ten Hag Tahu Manchester United Sempat Dekati Thomas Tuchel
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/25/51/1659877/koi-bantah-intimidasi-atlet-kickboxing-andi-jerni-justru-kami-perjuangkan-haknya-mwx.webp
KOI Bantah Intimidasi Atlet Kickboxing Andi Jerni: Justru Kami Perjuangkan Haknya
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/25/alexander_sorloth.jpg
Liverpool Boyong Bomber Atletico Madrid untuk Gantikan Alexander Isak!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement