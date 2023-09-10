Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Turkmenistan, Elkan Baggott Ungkap Analisis Kekuatan Lawan

SOLO - Elkan Baggott mengungkap analisis calon lawan Timnas Indonesia U-23 di lanjutan Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yakni Timnas Turkmenistan U-23. Hal itu dibicarakan dengan klubnya Ipswich Town FC.

Bukan rahasia lagi pemain yang berkarier di Eropa memiliki pemahaman taktik di atas penggawa lokal. Baggott pun turut menganalisis permainan tim lawan jelang laga yang berlangsung Selasa 12 September 2023.

Menurut Elkan, penguasaan bola akan menjadi faktor krusial dalam pertandingan tersebut. Masalahnya, Turkmenistan U-23 sangat baik dalam menguasai bola.

“Akan sengit, kedua tim akan berusaha agar bisa menguasai bola dengan baik, mereka (Turkmenistan) memiliki penguasaan bola yang bagus,” kata Elkan dilansir laman resmi Ipswich Town, Minggu (10/9/2023).

“Jadi di laga ini, kami harus tetap fokus, dan menyelesaikan pekerjaan ini (lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024),” imbuh pemain berusia 20 tahun itu.

Elkan mengingatkan rekan setimnya di lini belakang agar terus fokus, tak terkecuali saat sedang unggul. Sebab jika lengah, bukan tak mungkin tim lawan memberi perlawanan dan mengubah alur permainan.