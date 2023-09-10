Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Turkmenistan, Elkan Baggott Ungkap Analisis Kekuatan Lawan

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |23:04 WIB
Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Turkmenistan, Elkan Baggott Ungkap Analisis Kekuatan Lawan
Elkan Baggott bicara kekuatan Timnas Turkmenistan U-23 (Foto: Instagram/@elkanbaggott)
A
A
A

SOLO - Elkan Baggott mengungkap analisis calon lawan Timnas Indonesia U-23 di lanjutan Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 yakni Timnas Turkmenistan U-23. Hal itu dibicarakan dengan klubnya Ipswich Town FC.

Bukan rahasia lagi pemain yang berkarier di Eropa memiliki pemahaman taktik di atas penggawa lokal. Baggott pun turut menganalisis permainan tim lawan jelang laga yang berlangsung Selasa 12 September 2023.

Elkan Baggott mencetak gol via sundulan untuk membawa Timnas Indonesia U-23 menjauh dari Timnas Taiwan U-23 (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

Menurut Elkan, penguasaan bola akan menjadi faktor krusial dalam pertandingan tersebut. Masalahnya, Turkmenistan U-23 sangat baik dalam menguasai bola.

“Akan sengit, kedua tim akan berusaha agar bisa menguasai bola dengan baik, mereka (Turkmenistan) memiliki penguasaan bola yang bagus,” kata Elkan dilansir laman resmi Ipswich Town, Minggu (10/9/2023).

“Jadi di laga ini, kami harus tetap fokus, dan menyelesaikan pekerjaan ini (lolos ke putaran final Piala Asia U-23 2024),” imbuh pemain berusia 20 tahun itu.

Elkan mengingatkan rekan setimnya di lini belakang agar terus fokus, tak terkecuali saat sedang unggul. Sebab jika lengah, bukan tak mungkin tim lawan memberi perlawanan dan mengubah alur permainan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/51/3067297/pelatih-maladewa-u-20-ungkap-masalah-timnya-jelang-hadapi-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-asia-u-20-2025-I6ZiFaaQLH.jpg
Pelatih Maladewa U-20 Ungkap Masalah Timnya Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884311/mengintip-skill-tambahan-ivar-jenner-di-timnas-indonesia-u-23-dijamin-bikin-ngakak-zgnBUq29KR.jpg
Mengintip Skill Tambahan Ivar Jenner di Timnas Indonesia U-23 Dijamin Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884309/publik-malaysia-malu-dan-iri-lihat-performa-timnas-indonesia-u-23-yang-semakin-gacor-lnne9H8VMD.jpg
Publik Malaysia Malu dan Iri Lihat Performa Timnas Indonesia U-23 yang Semakin Gacor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/51/2883593/5-fakta-timnas-indonesia-u-23-lolos-piala-asia-u-23-nomor-1-catatan-mencengangkan-Y1WFG9esmB.jpg
5 Fakta Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23, Nomor 1 Catatan Mencengangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/25/11/1659971/keluhkan-jadwal-boxing-day-rasa-indonesia-thom-haye-bermain-tanggal-27-itu-gila-aln.webp
Keluhkan Jadwal Boxing Day Rasa Indonesia, Thom Haye: Bermain Tanggal 27 Itu Gila!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2022/08/29/mario_balotelli.jpg
Mario Balotelli Dilirik Klub UEA! Kesempatan Emas Kembali ke Lapangan di Usia 35
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement