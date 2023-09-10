Momen Ernando Ari Diminta Suporter Eksekusi Penalti di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23

Ernando Ari sempat diminta suporter mengeksekusi penalti di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23 (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

SOLO - Momen Ernando Ari diminta suporter menjadi eksekutor penalti di laga Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23 menjadi sorotan. Sebab, sang kiper sebelumnya sempat menjadi pesakitan gara-gara penalti.

Duel Timnas Indonesia U-23 vs Timnas Taiwan U-23 itu berlangsung di Stadion Manahan, Kota Solo, Jawa Tengah, Sabtu 9 September 2023 malam WIB. Duel Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 itu berakhir dengan skor telak 9-0 bagi Garuda Muda.

Indonesia U-23 menggila lewat brace Marselino Ferdinan (2’ dan 57’), Ramadhan Sananta (6’), Rafael Struick (18’), Witan Sulaeman (30’), Elkan Baggott (55’), Hokky Caraka (79’), dan Pratama Arhan (85’). Hasil ini menjadi bekal positif untuk melenggang ke putaran final.

Sejatinya, Indonesia punya peluang untuk menambah gol menjadi 10. Sebab, mereka mendapat hadiah penalti di penghujung laga. Struick, yang maju sebagai algojo, gagal menuntaskan tugasnya.

Menariknya, suporter yang hadir di Stadion Manahan sempat meminta Ernando maju sebagai penendang. Hal itu terlihat dari video TikTok yang dibagikan oleh pengguna bernama @clarias_sp.

"ini pas dpt penalty pd minta ernando, tp kayaknya ernando juga gamau sih hihi, malah ketawa ketiwi. its okay boy," tulis @clarias_sp.