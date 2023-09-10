Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Jepang Bantai Jerman 4-1, Timnas Indonesia Jadi Bulan-bulanan di Piala Asia 2023?

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |21:35 WIB
Timnas Jepang Bantai Jerman 4-1, Timnas Indonesia Jadi Bulan-bulanan di Piala Asia 2023?
Timnas Jepang berhasil membantai Timnas Jerman 4-1 (Foto: Reuters/Lisi Niesner)
A
A
A

WOLFSBURG - Timnas Jepang berhasil membantai Timnas Jerman dengan skor telak 4-1 pada laga uji coba, Minggu (10/9/2023) dini hari WIB. Lalu, akankah Timnas Indonesia jadi bulan-bulanan di Piala Asia 2023?

Duel Timnas Jerman vs Timnas Jepang itu berlangsung di Stadion Volkswagen Arena, Wolfsburg, Jerman. Pertandingan ini sejatinya menjadi momen Der Panzer membalas dendam atas kekalahan di Piala Dunia 2022.

Ayase Ueda membawa Timnas Jepang kembali unggul 2-1 atas Timnas Jerman (Foto: Reuters/Lisi Niesner)

Tak disangka, pertandingan berjalan seru sejak menit awal. Kedua kesebelasan saling jual beli serangan. Jepang unggul lebih dulu di menit ke-11 via sontekan Junya Ito dari sudut sempit.

Leroy Sane lantas menyamakan skor di menit ke-19 lewat tembakan placing dari dalam kotak penalti. Namun, Jepang kembali unggul di menit ke-22 via sepakan Ayase Ueda yang membelokkan tendangan Ito di dalam kotak penalti.

Di babak kedua, alih-alih menyeimbangkan skor, Jerman justru kemasukan dua gol di penghujung laga. Takuma Asano sukses menceploskan bola sodoran Takefusa Kubo (90'). Lalu, sundulan Ao Tanaka (90+2') memperdaya kiper Marc-Andre ter Stegen.

Kemenangan telak Jepang dengan skor 4-1 itu bikin heboh di jagad sepakbola. Betapa tidak, The Samurai Blue bisa menghancurkan salah satu kesebelasan papan atas dunia, di kandang lawan!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/25/50/1659917/tak-kapok-meski-rahang-patah-jake-paul-malah-tantang-si-puv.webp
Tak Kapok! Meski Rahang Patah, Jake Paul Malah Tantang Monster Francis Ngannou
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/25/alexander_sorloth.jpg
Liverpool Boyong Bomber Atletico Madrid untuk Gantikan Alexander Isak!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement