Timnas Jepang Bantai Jerman 4-1, Timnas Indonesia Jadi Bulan-bulanan di Piala Asia 2023?

WOLFSBURG - Timnas Jepang berhasil membantai Timnas Jerman dengan skor telak 4-1 pada laga uji coba, Minggu (10/9/2023) dini hari WIB. Lalu, akankah Timnas Indonesia jadi bulan-bulanan di Piala Asia 2023?

Duel Timnas Jerman vs Timnas Jepang itu berlangsung di Stadion Volkswagen Arena, Wolfsburg, Jerman. Pertandingan ini sejatinya menjadi momen Der Panzer membalas dendam atas kekalahan di Piala Dunia 2022.

Tak disangka, pertandingan berjalan seru sejak menit awal. Kedua kesebelasan saling jual beli serangan. Jepang unggul lebih dulu di menit ke-11 via sontekan Junya Ito dari sudut sempit.

Leroy Sane lantas menyamakan skor di menit ke-19 lewat tembakan placing dari dalam kotak penalti. Namun, Jepang kembali unggul di menit ke-22 via sepakan Ayase Ueda yang membelokkan tendangan Ito di dalam kotak penalti.

Di babak kedua, alih-alih menyeimbangkan skor, Jerman justru kemasukan dua gol di penghujung laga. Takuma Asano sukses menceploskan bola sodoran Takefusa Kubo (90'). Lalu, sundulan Ao Tanaka (90+2') memperdaya kiper Marc-Andre ter Stegen.

Kemenangan telak Jepang dengan skor 4-1 itu bikin heboh di jagad sepakbola. Betapa tidak, The Samurai Blue bisa menghancurkan salah satu kesebelasan papan atas dunia, di kandang lawan!