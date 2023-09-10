Fokus Lawan Turkmenistan U-23, Witan Sulaeman Ingatkan Timnas Indonesia U-23 Tak Terlena dengan Pujian

SOLO – Pemain Timnas Indonesia U-23, Witan Sulaeman, ingatkan rekan-rekan setimnya untuk tak terlena dengan pujian yang datang bertubi-tubi karena berhasil menang telak atas Taiwan U-23 di laga pembuka Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Witan meminta Timnas Indonesia U-23 untuk fokus lagi menghadapi laga berikutnya melawan Timans Turkmenistan U-23.

Witan sendiri memilih merendah untuk meroket. Pemain Persija Jakarta itu mengatakan kemenangan besar atas Taiwan U-23 merupakan buah dari kerja keras seluruh tim.

“Alhamdulillah kami bisa meraih tiga poin pertama. Gol dan assist yang saya buat itu tidak terlepas dari kerja keras semuanya,” kata Witan, dilansir laman resmi klub, Minggu (10/9/2023).

Performa Timnas Indonesia U-23 di laga tersebut mengundang decak kagum dari pencinta sepakbola Tanah Air. Namun, Witan ingin Garuda Muda mabuk dengan pujian demi pujian di media sosial.

Menurut Witan, perjalanan menuju putaran final Piala Asia U-23 2024 masih panjang, meski tinggal menyisakan satu laga lagi. Sebab level Turkmenistan U-23 tentu berbeda dengan Taiwan U-23.