Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Fokus Lawan Turkmenistan U-23, Witan Sulaeman Ingatkan Timnas Indonesia U-23 Tak Terlena dengan Pujian

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |20:46 WIB
Fokus Lawan Turkmenistan U-23, Witan Sulaeman Ingatkan Timnas Indonesia U-23 Tak Terlena dengan Pujian
Witan Sulaeman kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

SOLO – Pemain Timnas Indonesia U-23, Witan Sulaeman, ingatkan rekan-rekan setimnya untuk tak terlena dengan pujian yang datang bertubi-tubi karena berhasil menang telak atas Taiwan U-23 di laga pembuka Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Witan meminta Timnas Indonesia U-23 untuk fokus lagi menghadapi laga berikutnya melawan Timans Turkmenistan U-23.

Witan sendiri memilih merendah untuk meroket. Pemain Persija Jakarta itu mengatakan kemenangan besar atas Taiwan U-23 merupakan buah dari kerja keras seluruh tim.

Timnas Indonesia U-23

“Alhamdulillah kami bisa meraih tiga poin pertama. Gol dan assist yang saya buat itu tidak terlepas dari kerja keras semuanya,” kata Witan, dilansir laman resmi klub, Minggu (10/9/2023).

Performa Timnas Indonesia U-23 di laga tersebut mengundang decak kagum dari pencinta sepakbola Tanah Air. Namun, Witan ingin Garuda Muda mabuk dengan pujian demi pujian di media sosial.

Menurut Witan, perjalanan menuju putaran final Piala Asia U-23 2024 masih panjang, meski tinggal menyisakan satu laga lagi. Sebab level Turkmenistan U-23 tentu berbeda dengan Taiwan U-23.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191802/pemain_timnas_mesir-YGc2_large.jpg
Kisah Mohamed Salah yang Kompak dengan Pemain Timnas Mesir Membaca Al Fatihah dan Al Ikhlas Sebelum Tanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191634/miliano_jonathans_disebut_siap_hengkang_dari_fc_utrecht-cmdU_large.jpg
Minim Menit Bermain, Pemain Timnas Indonesia Miliano Jonathans Siap Hengkang dari FC Utrecht!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191686/justin_hubner_resmi_lamar_jennifer_coppen-a7zh_large.jpg
Resmi! Bintang Timnas Indonesia Justin Hubner Lamar Jennifer Coppen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191515/berikut_tiga_keuntungan_ajang_afc_nations_league_untuk_timnas_indonesia-xNIK_large.jpeg
3 Keuntungan Ajang AFC Nations League untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Naikkan Ranking FIFA
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/25/51/1659877/koi-bantah-intimidasi-atlet-kickboxing-andi-jerni-justru-kami-perjuangkan-haknya-mwx.webp
KOI Bantah Intimidasi Atlet Kickboxing Andi Jerni: Justru Kami Perjuangkan Haknya
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/25/alexander_sorloth.jpg
Liverpool Boyong Bomber Atletico Madrid untuk Gantikan Alexander Isak!
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement