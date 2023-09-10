Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Yakin Bakal Bawa Timnas Indonesia U-23 Cetak Rekor Lolos ke Piala Asia U-23

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |19:04 WIB
Shin Tae-yong Yakin Bakal Bawa Timnas Indonesia U-23 Cetak Rekor Lolos ke Piala Asia U-23
Shin Tae-yong kala menangani Timnas Indonesia U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

SOLO – Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, yakin bakal bawa Timnas Indonesia U-23 lolos ke Piala Asia. Pasalnya, Timnas Indonesia U-23 dipastikan mengerahkan kemampuan terbaik di laga terakhir Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 melawan Turkmenistan U-23 yang jadi penentuan lolos ke putaran final.

Shin Tae-yong pun optimis anak asuhnya bisa mengikuti jejak para pemain senior. Terlebih menurutnya, suporter sepakbola Tanah Air di Solo akan memberi energi ekstra bagi para anak asuhnya.

Timnas Indonesia U-23

“Saya sangat yakin sebenarnya, seperti Timnas senior, masuk ke putaran akhir, sama seperti itu juga, U-23 juga pasti bakal seperti itu,” kata Shin Tae-yong kepada awak media di Lapangan Sriwedari, Solo, Minggu (10/9/2023).

“Apalagi, kami main di kandang, jadi pasti ada dukungan jadi fans sepakbola Indonesia, apalagi kemampuan pemain Indonesia tidak kalah dari Turkmenistan,” sambungnya kemudian.

Namun, Shin Tae-yong mengingatkan anak asuhnya untuk tidak jemawa mentang-mentang sudah berhasil mencukur Taiwan U-23 dengan skor telak 9-0 di laga sebelumnya. Menurutnya, level Turkmenistan U-23 berada di atas Timnas Indonesia U-23.

“Memang secara keseluruhan Turkmenistan di atas kita, kelihatan dari ranking FIFA, jadi tidak begitu mudah melawan mereka, tapi saya yakin pasti kita bisa menunjukkan pertandingan yang baik,” jelas Shin Tae-yong.

Halaman:
1 2
      
