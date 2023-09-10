Shin Tae-yong Yakin Bakal Bawa Timnas Indonesia U-23 Cetak Rekor Lolos ke Piala Asia U-23

SOLO – Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, yakin bakal bawa Timnas Indonesia U-23 lolos ke Piala Asia. Pasalnya, Timnas Indonesia U-23 dipastikan mengerahkan kemampuan terbaik di laga terakhir Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 melawan Turkmenistan U-23 yang jadi penentuan lolos ke putaran final.

Shin Tae-yong pun optimis anak asuhnya bisa mengikuti jejak para pemain senior. Terlebih menurutnya, suporter sepakbola Tanah Air di Solo akan memberi energi ekstra bagi para anak asuhnya.

“Saya sangat yakin sebenarnya, seperti Timnas senior, masuk ke putaran akhir, sama seperti itu juga, U-23 juga pasti bakal seperti itu,” kata Shin Tae-yong kepada awak media di Lapangan Sriwedari, Solo, Minggu (10/9/2023).

“Apalagi, kami main di kandang, jadi pasti ada dukungan jadi fans sepakbola Indonesia, apalagi kemampuan pemain Indonesia tidak kalah dari Turkmenistan,” sambungnya kemudian.

Namun, Shin Tae-yong mengingatkan anak asuhnya untuk tidak jemawa mentang-mentang sudah berhasil mencukur Taiwan U-23 dengan skor telak 9-0 di laga sebelumnya. Menurutnya, level Turkmenistan U-23 berada di atas Timnas Indonesia U-23.

“Memang secara keseluruhan Turkmenistan di atas kita, kelihatan dari ranking FIFA, jadi tidak begitu mudah melawan mereka, tapi saya yakin pasti kita bisa menunjukkan pertandingan yang baik,” jelas Shin Tae-yong.