Geber Latihan Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Turkmenistan U-23, Shin Tae-yong Genjot Fisik Para Pemain Cadangan

SOLO – Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong, langsung menggeber latihan para pemainnya jelang melawan Turkmenistan U-23 di laga terakhir Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Dalam sesi latihan kali ini, Shin Tae-yong membagi anak asuhnya ke dalam dua tim dan langsung menggenjot fisik para pemain cadangan yang tidak bermain di laga kontra Taiwan U-23.

Sesi latihan digelar di Stadion Sriwedari, Solo pada Minggu (10/9/2023) siang WIB. Dua tim yang dibagi Shin Tae-yong tersebut meliputi pemain yang tampil di laga menghadapi Taiwan U-23, dan pemain yang hanya duduk di bangku cadangan.

Tim pertama menjalani pemulihan. Sementara itu, tim kedua yang berisikan pemain cadangan menjalani latihan fisik.

“Jadi dibagi dua tim, tim pertama pemulihan, jadi mereka akan pemulihan di gym, siapa yang bermain kemarin, dan tidak bermain kemarin,” kata Shin Tae-yong kepada awak media di Lapangan Sriwedari, Solo, Minggu (10/9/2023).

Shin Tae-yong ingin kondisi fisik para pemain cadangan menyamai level yang sama dengan pemain yang tampil menghadapi Taiwan U-23. Seperti biasa, Shin Tae-yong pun menyiksa para pemain dengan latihan fisik keras yang sudah menjadi ciri khasnya.

“Dalam waktu singkat mau disamakan fisiknya seperti pemain yang kemarin bermain,” imbuhnya.