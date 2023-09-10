Ramadhan Sananta Banjir Pujian Usai Bawa Timnas Indonesia U-23 Bantai 9-0 Taiwan U-23, Sampai Disebut GOAT oleh Striker Asing Persis Solo!

SOLO – Striker Timnas Indonesia U-23, Ramadhan Sananta, banjir pujian usai sukses membawa timnya membantai 9-0 Timnas Taiwan U-23 dalam laga perdana Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Salah satu pujian datang dari striker asing Persis Solo, Fernando Rodriguez.

Bahkan, Fernando Rodriguez sampai menyebut Ramadhan Sananta sebagai GOAT (Greatest of All-Time). Dia terang-terangan juga mengaku mengidolai Sananta.

“Idolah, SanantaGOAT,” tulis Rodriguez pada Insta Story di akun pribadinya, @rodriguez0ro, Minggu (10/9/2023).

Ya, Ramadhan Sananta berperan besar dalam kesuksesan Timnas Indonesia U-23 mengalahkan telak Taiwan U-23 semalam. Laga itu digelar di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 9 September 2023 malam WIB.

Dalam laga itu, Ramadhan Sananta turut mencetak 1 gol. Sananta mencetak gol melalui ruang yang sangat terbuka di lini belakang Taiwan U-23.