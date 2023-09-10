Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Ramadhan Sananta Banjir Pujian Usai Bawa Timnas Indonesia U-23 Bantai 9-0 Taiwan U-23, Sampai Disebut GOAT oleh Striker Asing Persis Solo!

Ilham Sigit Pratama , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |16:15 WIB
Ramadhan Sananta Banjir Pujian Usai Bawa Timnas Indonesia U-23 Bantai 9-0 Taiwan U-23, Sampai Disebut GOAT oleh Striker Asing Persis Solo!
Ramadhan Sananta kala membela Timnas Indonesia U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

SOLO – Striker Timnas Indonesia U-23, Ramadhan Sananta, banjir pujian usai sukses membawa timnya membantai 9-0 Timnas Taiwan U-23 dalam laga perdana Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Salah satu pujian datang dari striker asing Persis Solo, Fernando Rodriguez.

Bahkan, Fernando Rodriguez sampai menyebut Ramadhan Sananta sebagai GOAT (Greatest of All-Time). Dia terang-terangan juga mengaku mengidolai Sananta.

Ramadhan Sananta

“Idolah, SanantaGOAT,” tulis Rodriguez pada Insta Story di akun pribadinya, @rodriguez0ro, Minggu (10/9/2023).

Ya, Ramadhan Sananta berperan besar dalam kesuksesan Timnas Indonesia U-23 mengalahkan telak Taiwan U-23 semalam. Laga itu digelar di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 9 September 2023 malam WIB.

Dalam laga itu, Ramadhan Sananta turut mencetak 1 gol. Sananta mencetak gol melalui ruang yang sangat terbuka di lini belakang Taiwan U-23.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191802/pemain_timnas_mesir-YGc2_large.jpg
Kisah Mohamed Salah yang Kompak dengan Pemain Timnas Mesir Membaca Al Fatihah dan Al Ikhlas Sebelum Tanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191634/miliano_jonathans_disebut_siap_hengkang_dari_fc_utrecht-cmdU_large.jpg
Minim Menit Bermain, Pemain Timnas Indonesia Miliano Jonathans Siap Hengkang dari FC Utrecht!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191686/justin_hubner_resmi_lamar_jennifer_coppen-a7zh_large.jpg
Resmi! Bintang Timnas Indonesia Justin Hubner Lamar Jennifer Coppen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191515/berikut_tiga_keuntungan_ajang_afc_nations_league_untuk_timnas_indonesia-xNIK_large.jpeg
3 Keuntungan Ajang AFC Nations League untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Naikkan Ranking FIFA
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/25/11/1660031/bedah-kontrak-22-john-herdman-sebagai-pelatih-timnas-indonesia-nct.webp
Bedah Kontrak 2+2 John Herdman sebagai Pelatih Timnas Indonesia
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2022/08/29/mario_balotelli.jpg
Mario Balotelli Dilirik Klub UEA! Kesempatan Emas Kembali ke Lapangan di Usia 35
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement