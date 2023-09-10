Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Terkait Asian Games 2022, Asnawi Mangkualam Berharap Diizinkan Jeonnam Dragons Bela Timnas Indonesia U-24

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |14:52 WIB
Terkait Asian Games 2022, Asnawi Mangkualam Berharap Diizinkan Jeonnam Dragons Bela Timnas Indonesia U-24
Pemain Timnas Indonesia dan Jeonnam Dragons. (Foto: PSSI)
A
A
A

JAKARTA Asnawi Mangkualam berpeluang membela Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-24 di Asian Games 2024. Namun, Asnawi memerlukan izin dari klubnya, Jeonnam Dragons untuk bisa tampil di pesta olahraga yang akan digelar pada 23 September sampai 8 Oktober 2023.

Perlu diketahui, Asian Games bukan bagian dari agenda FIFA. Sehingga Jeonnam Dragons memiliki wewenang untuk tidak melepas pemainnya.

“Kalau Asian Games belum tahu, karena bukan agenda FIFA,” kata Asnawi kepada awak media di Jakarta, Minggu (10/9/2023).

“Itu bukan ranah saya untuk memutuskan, semua tergantung dari klub. Karena klub yang mengizinkan, ini (Asian Games) bukan agenda FIFA,” sambungnya.

Meski begitu, mantan pemain Ansan Greeners ini menegaskan bahwa dirinya siap jika nantinya Jeonnam Dragons memberi izin untuk membela Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022. Sebab Asnawi tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk membela negaranya.

Asnawi Mangkualam

“Kalau klub diizinkan tentunya pasti ingin (main di Asian Games). Sebagai pemain tujuan kami bermain di Timnas Indonesia,” ungkap Asnawi.

Pada beberapa hari yang lalu, Manajer Timnas Indonesia, Endri Erawan, menyampaikan bahwa PSSI telah melakukan komunikasi kepada klub Asnawi yakni Jeonnam Dragons perihal hal tersebut. Tidak hanya klub Asnawi saja, PSSI juga sudah berkomunikasi dengan klub Pratama Arhan (Tokyo Verdy), dan tim Saddil Ramdani (Sabah FC).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/51/2885046/timnas-indonesia-u-24-kekurangan-pemain-di-asian-games-2023-indra-sjafri-yang-penting-saya-dan-tim-akan-fokus-GMF8lBoNal.jpg
Timnas Indonesia U-24 Kekurangan Pemain di Asian Games 2023, Indra Sjafri: Yang Penting Saya dan Tim akan Fokus
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/51/2885018/ramadhan-sananta-tak-dilepas-persis-solo-indra-sjafri-buka-suara-CxzDLYOLwd.jpg
Asian Games 2023: Ramadhan Sananta Tak Dilepas Persis Solo ke Timnas Indonesia U-24, Indra Sjafri Buka Suara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/51/2884843/ramadhan-sananta-tak-dilepas-4-penyerang-ini-disebut-layak-bela-timnas-indonesia-u-24-di-asian-games-2022-pM1xoJdz7v.jpg
Ramadhan Sananta Tak Dilepas, 4 Penyerang Ini Disebut Layak Bela Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/18/51/2884816/breaking-news-afghanistan-dan-suriah-mundur-timnas-indonesia-u-24-hampir-pasti-lolos-ke-16-besar-asian-games-2022-RJTJ7woXJn.jpg
Breaking News: Afghanistan dan Suriah Mundur, Timnas Indonesia U-24 Hampir Pasti Lolos ke 16 Besar Asian Games 2022!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/51/1659793/indonesia-finis-runnerup-sea-games-2025-raih-prestasi-dalam-30-tahun-terakhir-che.webp
Raja Sapta Oktohari: Dukungan Mitra Strategis Jadi Kunci Indonesia Berjaya di SEA Games 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2023/08/13/PSG_Kylian_Mbappe.jpg
Kylian Mbappe Menang di Pengadilan, PSG Harus Bayar Rp1,18 Triliun
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement