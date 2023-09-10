Terkait Asian Games 2022, Asnawi Mangkualam Berharap Diizinkan Jeonnam Dragons Bela Timnas Indonesia U-24

JAKARTA – Asnawi Mangkualam berpeluang membela Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-24 di Asian Games 2024. Namun, Asnawi memerlukan izin dari klubnya, Jeonnam Dragons untuk bisa tampil di pesta olahraga yang akan digelar pada 23 September sampai 8 Oktober 2023.

Perlu diketahui, Asian Games bukan bagian dari agenda FIFA. Sehingga Jeonnam Dragons memiliki wewenang untuk tidak melepas pemainnya.

“Kalau Asian Games belum tahu, karena bukan agenda FIFA,” kata Asnawi kepada awak media di Jakarta, Minggu (10/9/2023).

“Itu bukan ranah saya untuk memutuskan, semua tergantung dari klub. Karena klub yang mengizinkan, ini (Asian Games) bukan agenda FIFA,” sambungnya.

Meski begitu, mantan pemain Ansan Greeners ini menegaskan bahwa dirinya siap jika nantinya Jeonnam Dragons memberi izin untuk membela Timnas Indonesia U-24 di Asian Games 2022. Sebab Asnawi tidak akan menyia-nyiakan kesempatan untuk membela negaranya.

“Kalau klub diizinkan tentunya pasti ingin (main di Asian Games). Sebagai pemain tujuan kami bermain di Timnas Indonesia,” ungkap Asnawi.

Pada beberapa hari yang lalu, Manajer Timnas Indonesia, Endri Erawan, menyampaikan bahwa PSSI telah melakukan komunikasi kepada klub Asnawi yakni Jeonnam Dragons perihal hal tersebut. Tidak hanya klub Asnawi saja, PSSI juga sudah berkomunikasi dengan klub Pratama Arhan (Tokyo Verdy), dan tim Saddil Ramdani (Sabah FC).