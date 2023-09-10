Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Nganggur di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Taiwan U-23, Netizen Kelakar Ernando Ari Kena Pemotongan Gaji

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |14:42 WIB
Gara-Gara Nganggur di Laga Timnas Indonesia U-23 vs Taiwan U-23, Netizen Kelakar Ernando Ari Kena Pemotongan Gaji
Ernando Ari kala membela Timnas Indonesia U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

KIPER Timnas Indonesia U-23, Ernando Ari, turut ramai disorot dalam laga kontra Taiwan U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Gara-gara nganggur di laga Timnas Indonesia U-23 vs Taiwan U-23 karena minimnya serangan dari lawan yang datang ke gawangnya, Ernando Ari diledek netizen Indonesia untuk kena pemotongan gaji.

Ya, duel seru tersaji dalam pertemuan Timnas Indonesia U-23 vs Taiwan U-23 di Stadion Manahan, Solo, Sabtu 9 September 2023 malam WIB. Skuad Garuda Muda -julukan Timnas Indonesia U-23- diketahui sukses meraih kemenangan dengan skor telak 9-0.

Ernando Ari

Marselino Ferdinan sukses membukukan brace atau dua gol dalam laga ini. Sementara itu, tujuh gol lain Timnas Indonesia U-23 dicetak oleh Ramadhan Sananta (6’), Rafael Struick (19’), Witan Sulaeman (29’), Ilham Rio Fahmi (40’), Elkan Baggott (56’), Hokky Caraka (78’), dan Pratama Arhan (85’).

Perhatian netizen ternyata tak hanya terpusat kepada para pemain yang mencetak gol. Sosok kiper Timnas Indonesia U-23, Ernando Ari, juga ramai disorot.

Pasalnya, Ernando Ari tampak menganggur karena minimnya serangan yang datang ke gawang Timnas Indonesia U-23 dari pemain Taiwan U-23. Netizen pun banyak mengeluarkan komentar kocak dalam mengomentari penampilan Ernando Ari di laga Timnas Indonesia U-23 vs Taiwan U-23.

Bahkan, ada yang berkelakar mendesak Ernando Ari untuk kena pemotongan gaji karena tak banyak bekerja di laga perdana Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 itu. Hal itu disampaikan akun Tiktok @garudanusantaraofficial2.

“Tolong Pak Erick, potong gaji Ernando, malam ini dia nggak kerja,” kelakar akun Tiktok tersebut dalam unggahannya yang menampilkan laga Timnas Indonesia U-23 vs Taiwan U-23.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
