HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Turkmenistan U-23, Shin Tae-yong Bahas Formasi Garuda Muda

Romensy August , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |14:33 WIB
Jelang Timnas Indonesia U-23 vs Turkmenistan U-23, Shin Tae-yong Bahas Formasi Garuda Muda
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong. (Foto: Romensy August/MPI)
A
A
A

SOLO – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Shin Tae-yong membahas persiapan Garuda Muda jelang melawan Turkmenistan U-23 di laga pamungkas Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Dari pembahasan itu, Shin Tae-yong ditanyai mengenai formasi apa yang akan diterapkan saat melawan Turkmenistan U-23 di Stadion Manahan, Solo, Selasa 12 September 2023 malam WIB mendatang.

Shin Tae-yong tepatnya ditanyakan apakah Timnas Indonesia U-23 akan menerapkan formasi 4-4-2 yang berjalan sangat baik saat membantai Taiwan U-23 di laga lanjutan Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, pada Sabtu 9 September 2023 malam WIB?

Atau akan menggunakan formasi saat melawan Timnas Turkmenistan senior saat FIFA Matchday di Stadion Geloera Bung Tomo, Surabaya, pada Jumat 8 September 2023? Sebab perlu diketahui formasi yang dipakai Shin Tae-yong saat melawan Turkmenistan senior dan Taiwan U-23 berbeda.

Saat ditanya apakah pakem 4-4-2 akan kembali digunakan saat Indonesia U-23 melawan Turkmenistan U-23, Selasa 12 September 2023 nanti mengingat partai tersebut menentukan langkah Indonesia untuk lolos ke putaran final, Shin Tae-Yong enggan membocorkan formasi yang akan ia terapkan.

"Masih bisa diketahui saat pertandingan hari H jadi tidak bisa dikasih tahu dari sekarang," ujarnya saat jumpa press di Stadion Manahan Solo, dikutip Minggu (10/9/2023).

Sementara itu pada, Minggu pagi Timnas U-23 mulai menggelar latihan di Stadion Sriwedari Solo sebagai persiapan untuk menghadapi Turkmenistan U-23. Latihan tersebut berfokus untuk menjaga kondisi fisik para pemain.

Sesi latihan Timnas Indonesia U-23 (R August/MPI)

Shin Tae-Yong membagi squadnya menjadi 2 tim. Para pemain yang bermain di laga kontra Taiwan U-23 kemarin berlatih di gym untuk memulihkan kondisi fisiknya.

"Dibagi dua tim, tim utama pemulihan di gym yang main di tadi malam. Dan pemain yang tidak main dalam waktu singkat mau kami samakan fisiknya dengan pemain utama," tambahnya.

Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong mengatakan, Timnas Turkmenistan U23 adalah lawan berat. Mereka memiliki kualitas diatas skuad Garuda Muda.

