Berkat FIFA Matchday September 2023, Ranking FIFA Timnas Indonesia Dekati Timnas Malaysia

Laga Timnas Indonesia vs Timnas Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)

RANKING FIFA Timnas Indonesia dekati Timnas Malaysia berkat FIFA Matchday September 2023. Diketahui, Timnas Indonesia kini ada di urutan ke-147 dunia.

Ya, Timnas Indonesia berhasil memperbaiki peringkatnya di ranking FIFA usai berlaga dalam agenda FIFA Matchday September 2023. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- kali ini berhadapan dengan Timnas Turkmenistan.

Berlaga di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 8 September 2023, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Turkmenistan dengan skor 2-0. Dua gol skuad Garuda dicetak oleh Dendy Sulistyawan (19’) dan Egy Maulana Vikri (90+1’).

Dilansir dari laman Football Ranking, Minggu (10/9/2023), kemenangan ini membuat Timnas Indonesia mendapat +5,41 poin tambahan. Dengan raihan ini, skuad Garuda pun langsung memperbaiki peringkatnya di ranking FIFA.

Sebelumnya, Timnas Indonesia menempati posisi ke-150 dunia. Tetapi kini, pasukan Shin Tae-yong bertengger di urutan ke-147.