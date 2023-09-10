Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Berkat FIFA Matchday September 2023, Ranking FIFA Timnas Indonesia Dekati Timnas Malaysia

Djanti Virantika , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |13:38 WIB
Berkat FIFA Matchday September 2023, Ranking FIFA Timnas Indonesia Dekati Timnas Malaysia
Laga Timnas Indonesia vs Timnas Turkmenistan di FIFA Matchday September 2023. (Foto: Instagram/@timnas.indonesia)
A
A
A

RANKING FIFA Timnas Indonesia dekati Timnas Malaysia berkat FIFA Matchday September 2023. Diketahui, Timnas Indonesia kini ada di urutan ke-147 dunia.

Ya, Timnas Indonesia berhasil memperbaiki peringkatnya di ranking FIFA usai berlaga dalam agenda FIFA Matchday September 2023. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- kali ini berhadapan dengan Timnas Turkmenistan.

Timnas Indonesia

Berlaga di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 8 September 2023, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Turkmenistan dengan skor 2-0. Dua gol skuad Garuda dicetak oleh Dendy Sulistyawan (19’) dan Egy Maulana Vikri (90+1’).

Dilansir dari laman Football Ranking, Minggu (10/9/2023), kemenangan ini membuat Timnas Indonesia mendapat +5,41 poin tambahan. Dengan raihan ini, skuad Garuda pun langsung memperbaiki peringkatnya di ranking FIFA.

Sebelumnya, Timnas Indonesia menempati posisi ke-150 dunia. Tetapi kini, pasukan Shin Tae-yong bertengger di urutan ke-147.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/25/51/3191802/pemain_timnas_mesir-YGc2_large.jpg
Kisah Mohamed Salah yang Kompak dengan Pemain Timnas Mesir Membaca Al Fatihah dan Al Ikhlas Sebelum Tanding
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191634/miliano_jonathans_disebut_siap_hengkang_dari_fc_utrecht-cmdU_large.jpg
Minim Menit Bermain, Pemain Timnas Indonesia Miliano Jonathans Siap Hengkang dari FC Utrecht!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191686/justin_hubner_resmi_lamar_jennifer_coppen-a7zh_large.jpg
Resmi! Bintang Timnas Indonesia Justin Hubner Lamar Jennifer Coppen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191515/berikut_tiga_keuntungan_ajang_afc_nations_league_untuk_timnas_indonesia-xNIK_large.jpeg
3 Keuntungan Ajang AFC Nations League untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Naikkan Ranking FIFA
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/25/50/1659917/tak-kapok-meski-rahang-patah-jake-paul-malah-tantang-si-puv.webp
Tak Kapok! Meski Rahang Patah, Jake Paul Malah Tantang Monster Francis Ngannou
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/25/bek_juventus_federico_gatti_kiri_dan_gelandang_a.jpg
AC Milan dan Juventus Jajaki Kesepakatan Tukar Pemain
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement