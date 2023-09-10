Berkat FIFA Matchday September 2023, Ranking FIFA Timnas Indonesia Dekati Timnas Malaysia

RANKING FIFA Timnas Indonesia dekati Timnas Malaysia berkat FIFA Matchday September 2023. Diketahui, Timnas Indonesia kini ada di urutan ke-147 dunia.
Ya, Timnas Indonesia berhasil memperbaiki peringkatnya di ranking FIFA usai berlaga dalam agenda FIFA Matchday September 2023. Skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- kali ini berhadapan dengan Timnas Turkmenistan.
Berlaga di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jumat 8 September 2023, Timnas Indonesia sukses meraih kemenangan atas Turkmenistan dengan skor 2-0. Dua gol skuad Garuda dicetak oleh Dendy Sulistyawan (19’) dan Egy Maulana Vikri (90+1’).
Dilansir dari laman Football Ranking, Minggu (10/9/2023), kemenangan ini membuat Timnas Indonesia mendapat +5,41 poin tambahan. Dengan raihan ini, skuad Garuda pun langsung memperbaiki peringkatnya di ranking FIFA.
Sebelumnya, Timnas Indonesia menempati posisi ke-150 dunia. Tetapi kini, pasukan Shin Tae-yong bertengger di urutan ke-147.