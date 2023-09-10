Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Inggris Gagal Kalahkan Ukraina, Gareth Southgate Tak Kecewa

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |13:03 WIB
Timnas Inggris Gagal Kalahkan Ukraina, Gareth Southgate Tak Kecewa
Pelatih Timnas Inggris, Gareth Southgate. (Foto: Reuters)
A
A
A

WROCLAW – Tim Nasional (Timnas) Inggris gagal memetik poin penuh karena ditahan 1-1 oleh Ukraina di laga lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Eropa 2024, pada Sabtu 9 September 2023 malam WIB. Menariknya, hasil imbang itu justru tak membuat sang pelatih, Gareth Southgate merasa kecewa.

Bahkan Southgate mensyukuri Inggris masih bisa meraih satu poin. Sebab baginya satu poin tetap amat berarti untuk memperjuangkan tiket ke Piala Eropa musim depan.

Ya, Timnas Inggris harus puas bermain imbang 1-1 kala bertandang ke markas Ukraina di Stadion Miejski Wroclaw, Polandia. Tim berjuluk The Three Lions itu harus tertinggal lebih dulu lewat gol Oleksandr Zinchenko (26’) sebelum akhirnya disamakan lewat gol Kyle Walker (41’).

Kendati hanya mencuri satu poin, Southgate tetap puas karena sangat penting mencuri poin di laga tandang. Dirinya juga senang dengan para pemainnya karena tetap tenang meski harus kecolongan lebih dulu.

Timnas Ukraina vs Timnas Inggris

“Ini adalah poin yang sangat penting bagi kami. Tertinggal dalam pertandingan seperti itu adalah sebuah tantangan, namun kami tetap tenang,” kata Southgate, dilansir dari Mirror, Minggu (10/9/2023).

Southgate juga tidak menilai ada masalah pada lini pertahanan Inggris. Juru formasi 53 tahun itu tetap puas dengan performa anak asuhnya karena mampu menguasai pertandingan. Walaupun dia mengakui masih ada pekerjaan yang harus dibenahi dalam skuadnya.

Halaman:
1 2
      
