Tampil Menawan saat Kawal Kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Taiwan, Elkan Baggott Dapat Pujian dari Ipswich Town

SOLO – Penggawa Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Elkan Baggott tampil menawan kala membantu Garuda Muda menang 9-0 atas Taiwan di laga lanjutan Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Penampilan apik Baggott pun disoroti oleh akun media sosial Ipswich Town, yang menyebut sang pemain mampu mencetak gol, bermain 90 menit, dan melakukan clean sheet.

Ya, bek Ipswich Town itu tampil luar biasa saat membantu Timnas Indonesia U-23 menang telak 9-0 atas Taiwan U-23 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 9 September 2023 malam WIB. Dari sembilan gol itu, salah satunya dicetak oleh Baggott.

Pemain Ipswich Town itu mencetak golnya di menit ke-55 lewat sundulan usai memanfaatkan umpan dari Arkhan Fikri via sepak pojok. Bek berpostur jangkung itu tidak menyia-nyiakan kesempatan tampil selama 90 menit yang diberikan oleh Shin Tae-yong.

Baggott benar-benar tampil solid dalam menjaga lini pertahanan Skuad Garuda Muda sehingga mampu meraih clean sheet. Performanya yang solid itu sampai mendapat apresiasi dari klub yang dibelanya saat ini, yaitu Ipswich Town.

“Sebuah gol, clean sheet dan 90 menit untuk Elkan Baggott dalam kemenangan 9-0 Indonesia U23 hari ini melawan Chinese Taipei,” cuit Ipswich Town dalam akun twitter resminya, Minggu (10/9/2023).