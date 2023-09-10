Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tampil Menawan saat Kawal Kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Taiwan, Elkan Baggott Dapat Pujian dari Ipswich Town

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |12:18 WIB
Tampil Menawan saat Kawal Kemenangan Timnas Indonesia U-23 atas Taiwan, Elkan Baggott Dapat Pujian dari Ipswich Town
Pemain Timnas Indonesia U-23, Elkan Baggott tampil menawan saat bantu kalahkan Taiwan U-23. (Foto: PSSI)
A
A
A

SOLO – Penggawa Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Elkan Baggott tampil menawan kala membantu Garuda Muda menang 9-0 atas Taiwan di laga lanjutan Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Penampilan apik Baggott pun disoroti oleh akun media sosial Ipswich Town, yang menyebut sang pemain mampu mencetak gol, bermain 90 menit, dan melakukan clean sheet.

Ya, bek Ipswich Town itu tampil luar biasa saat membantu Timnas Indonesia U-23 menang telak 9-0 atas Taiwan U-23 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah, Sabtu 9 September 2023 malam WIB. Dari sembilan gol itu, salah satunya dicetak oleh Baggott.

Pemain Ipswich Town itu mencetak golnya di menit ke-55 lewat sundulan usai memanfaatkan umpan dari Arkhan Fikri via sepak pojok. Bek berpostur jangkung itu tidak menyia-nyiakan kesempatan tampil selama 90 menit yang diberikan oleh Shin Tae-yong.

Baggott benar-benar tampil solid dalam menjaga lini pertahanan Skuad Garuda Muda sehingga mampu meraih clean sheet. Performanya yang solid itu sampai mendapat apresiasi dari klub yang dibelanya saat ini, yaitu Ipswich Town.

Sundulan Elkan Baggott di laga Timnas Indonesia U-23 vs Taiwan

“Sebuah gol, clean sheet dan 90 menit untuk Elkan Baggott dalam kemenangan 9-0 Indonesia U23 hari ini melawan Chinese Taipei,” cuit Ipswich Town dalam akun twitter resminya, Minggu (10/9/2023).

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/09/25/51/3067297/pelatih-maladewa-u-20-ungkap-masalah-timnya-jelang-hadapi-timnas-indonesia-di-kualifikasi-piala-asia-u-20-2025-I6ZiFaaQLH.jpg
Pelatih Maladewa U-20 Ungkap Masalah Timnya Jelang Hadapi Timnas Indonesia di Kualifikasi Piala Asia U-20 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884311/mengintip-skill-tambahan-ivar-jenner-di-timnas-indonesia-u-23-dijamin-bikin-ngakak-zgnBUq29KR.jpg
Mengintip Skill Tambahan Ivar Jenner di Timnas Indonesia U-23 Dijamin Bikin Ngakak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/17/51/2884309/publik-malaysia-malu-dan-iri-lihat-performa-timnas-indonesia-u-23-yang-semakin-gacor-lnne9H8VMD.jpg
Publik Malaysia Malu dan Iri Lihat Performa Timnas Indonesia U-23 yang Semakin Gacor
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/15/51/2883593/5-fakta-timnas-indonesia-u-23-lolos-piala-asia-u-23-nomor-1-catatan-mencengangkan-Y1WFG9esmB.jpg
5 Fakta Timnas Indonesia U-23 Lolos Piala Asia U-23, Nomor 1 Catatan Mencengangkan!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/25/51/1659889/diplomasi-berhasil-rizki-dan-rahmat-tak-saling-sikut-di-olimpiade-la-2028-hni.webp
Diplomasi Berhasil, Rizki dan Rahmat Tak Saling Sikut di Olimpiade LA 2028
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/10/gelandang_como_1907_nico_paz_foto_como_1907.jpg
Nico Paz Segera Pulang ke Real Madrid, Arsenal dan Liverpool Gigit Jari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement