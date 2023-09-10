Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Puas Lihat Timnas Indonesia U-23 Menang 9-0 atas Taiwan U-23, Shin Tae-yong Akui Sepakbola Tanah Air Berkembang Pesat

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |10:58 WIB
Puas Lihat Timnas Indonesia U-23 Menang 9-0 atas Taiwan U-23, Shin Tae-yong Akui Sepakbola Tanah Air Berkembang Pesat
Pelatih Timnas Indonesia U-23, Shin Tae-yong. (Foto: Instagram/shintaeyong7777)
A
A
A

SOLO – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Shin Tae-yong senang bukan main usai tim asuhannya menang besar 9-0 atas Taiwan U-23 di laga lanjutan Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024, pada Sabtu 9 September 2023. Selain senang karena meraih tiga poin, bagi Shin Tae-yong hasil tersebut memperlihatkan bahwa sepakbola Indonesia sudah berkembang pesat.

Ya, skuad Garuda Muda baru saja pesta sembilan gol ke gawang Taiwan U-23 itu terjadi di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah. Sembilan gol tersebut dicetak lewat brace Marselino (2’ dan 57’), Ramadhan Sananta (6’), Witan Sulaeman (30’), Elkan Baggott (55’), Hokky Caraka (79’) dan Pratama Arhan (85’).

Shin Tae-yong pun tak bisa menutupi rasa gembiranya. Juru formasi asal Korea Selatan tersebut mengakui bahwa kemenangan telak itu menunjukkan kalau Timnas Indonesia sudah mengalami perkembangan.

“Kemenangan dengan skor yang besar hari ini menunjukkan sepakbola Indonesia sedang berkembang dari level sebelumnya,” ungkap Shin Tae-yong dalam sesi jumpa pers usai laga, dikutip Minggu (10/9/2023).

Timnas Indonesia U-23

Tak lupa, Shin Tae-yong memberikan apresiasi kepada Pratama Arhan cs. Sebab, kemenangan besar itu tak mungkin bisa terjadi tanpa adanya kerja keras dari para pemain Timnas Indonesia U-23.

“Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para pemain karena sudah bekerja keras pada pertandingan hari ini,” ujarnya.

Halaman:
1 2
      
