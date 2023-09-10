Pemain Timnas Indonesia U-23 Rafael Struick Foto Bareng Annya, Langsung Jadi Sorotan!

PEMAIN Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Rafael Struick tengah menjadi sorotan pencinta sepakbola Tanah Air usai foto bareng dengan brand ambassador (BA) tim esport, Alter Ego, Annya Erica. Sebab banyak yang menyukai foto mereka sampai ada juga yang menjodohkan Rafael Struick dengan perempuan yang juga merupakan selebgram dan tiktokers tersebut.

Seperti yang diketahui, sejumlah pemain abroad Timnas Indonesia U-23 tengah dipanggil ke Solo untuk berjuang di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Beberapa pemain abroad tersebut seperti Ivar Jenner, Elkan Baggott, Pratama Arhan, Marselino Ferdinan, hingga Rafael Struick.

Total 23 pemain Timnas Indonesia U-23 didaftarkan Shin Tae-yong untuk tampil melawan Taiwan U-23 dan Turkmenistan U-23 di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Laga melawan Taiwan U-23 pun sudah berlangsung di Stadion Manahan, pada Sabtu 9 September 2023.

Dalam pesta gol tersebut, Rafael Struick ikut menyumbang satu gol. Penampilan Rafael Struick itu lantas membuatnya menjadi sorotan.

Namun, ternyata nama Rafael Struick sudah menjadi pembicaraan sebelum laga Timnas Indonesia U-23 vs Taiwan U-23 dimulai. Sebab dalam sebuah acara bertemu fans, Rafael Struick kedapatan berfoto bersama Annya.

Foto Annya dan Rafael Struick itu lantas viral di media sosial, khususnya di tiktok. Banyak pencinta sepakbola Tanah Air yang menjodohkan pasangan tersebut.