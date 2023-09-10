Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Indonesia U-23 Rafael Struick Foto Bareng Annya, Langsung Jadi Sorotan!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |10:42 WIB
Pemain Timnas Indonesia U-23 Rafael Struick Foto Bareng Annya, Langsung Jadi Sorotan!
Selebgram Annya Erica berfoto bersama pemain Timnas Indonesia U-23, Rafael Struick. (Foto: Instagram/annyaerica)
A
A
A

PEMAIN Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Rafael Struick tengah menjadi sorotan pencinta sepakbola Tanah Air usai foto bareng dengan brand ambassador (BA) tim esport, Alter Ego, Annya Erica. Sebab banyak yang menyukai foto mereka sampai ada juga yang menjodohkan Rafael Struick dengan perempuan yang juga merupakan selebgram dan tiktokers tersebut.

Seperti yang diketahui, sejumlah pemain abroad Timnas Indonesia U-23 tengah dipanggil ke Solo untuk berjuang di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Beberapa pemain abroad tersebut seperti Ivar Jenner, Elkan Baggott, Pratama Arhan, Marselino Ferdinan, hingga Rafael Struick.

Total 23 pemain Timnas Indonesia U-23 didaftarkan Shin Tae-yong untuk tampil melawan Taiwan U-23 dan Turkmenistan U-23 di Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Laga melawan Taiwan U-23 pun sudah berlangsung di Stadion Manahan, pada Sabtu 9 September 2023.

Dalam pesta gol tersebut, Rafael Struick ikut menyumbang satu gol. Penampilan Rafael Struick itu lantas membuatnya menjadi sorotan.

Annya Erica bersama Ivar Jenner

Namun, ternyata nama Rafael Struick sudah menjadi pembicaraan sebelum laga Timnas Indonesia U-23 vs Taiwan U-23 dimulai. Sebab dalam sebuah acara bertemu fans, Rafael Struick kedapatan berfoto bersama Annya.

Foto Annya dan Rafael Struick itu lantas viral di media sosial, khususnya di tiktok. Banyak pencinta sepakbola Tanah Air yang menjodohkan pasangan tersebut.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
