Ivar Jenner Joget hingga Bikin Marselino Ferdinan Ngakak, Bikin Fans Timnas Indonesia U-23 Kaget!

PENGGAWA Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23, Ivar Jenner menjadi sorotan usai tampil baik saat membantu Garuda Muda menang 9-0 atas Taiwan U-23 di laga lanjutan Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Selain karena permainan luar biasanya, fans Timnas Indonesia U-23 juga kaget dengan sikap lucu Ivar Jenner di luar lapangan.

Tidak ada yang menyangka seorang Ivar Jenner yang tampak begitu tenang dan serius di lapangan justru memiliki sikap yang lucu dan menghibur di luar pertandingan. Hal itu terlihat dalam sebuah momen dirinya memperlihatkan kemampuan jogetnya di depan pemain Timnas Indonesia U-23 lainnya.

Aksi joget Ivar Jenner itu seketika membuat para pemain Timnas Indonesia U-23 tertawa. Marselino Ferdinan menjadi salah satu pemain yang tertawa paling puas melihat aksi joget Ivar Jenner tersebut.

Tidak heran memang jika Marselino terlihat ngakak, sebab fans Timnas Indonesia U-23 di dunia maya pun tertawa melihat aksi Ivar Jenner. Banyak bahkan yang tak menyangka dan kaget dengan begitu luwesnya pemain naturalisasi berjoget.

“Lah itu gurunya udah kelihatan yang ketawanya paling bahagia,” komentar @d**in saat melihat Marselino ngakak dengan jogetan Ivar Jenner di video yang diupload akun tiktok @strafael27, Minggu (10/9/2023).

“Kirain (Ivar Jenner) kalem,” tambah @R*N.

“Ini mah diajarin sama Marselino,” tawa @yoo****ina.