SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Malaysia U-23 di Ambang Gagal Lolos ke Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 Mendekat ke Putaran Final!

Ramdani Bur , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |08:59 WIB
Timnas Malaysia U-23 di Ambang Gagal Lolos ke Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 Mendekat ke Putaran Final!
Timnas Malaysia U-23 di ambang gagal lolos ke Piala Asia U-23 2024. (Foto: Twitter/@fam_malaysia)
A
A
A

TIMNAS Malaysia U-23 di ambang gagal lolos ke Piala Asia U-23 2024, Timnas Indonesia U-23 mendekat ke putaran final! Timnas Malaysia U-23 sejatinya memulai dua laga awal Grup H Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dengan hasil manis.

Skuad asuhan Elangowan Elavasaran itu menang 2-0 atas Bangladesh U-23 dan menghancurkan Filipina U-23 dengan skor 4-0. Hasil ini membuat Timnas Malaysia U-23 duduk sebagai runner-up Grup H Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 dengan enam angka, sama persis dengan Timnas Thailand U-23 di puncak klasemen.

Timnas Malaysia U-23

Timnas Thailand U-23 berada di posisi yang lebih baik ketimbang Timnas Malaysia U-23 karena unggul selisih gol, yakni +8 berbanding +5 milik Malaysia U-23. Sesuai regulasi, hanya juara grup (11 tim) yang lolos otomatis ke Piala Asia U-23 2024.

Sementara itu, hanya empat ruinner-up (empat tim) dari 11 tim peringkat dua di fase grup yang diizinkan lolos ke Piala Asia U-23 2024. Berdasarkan klasemen runner-up terbaik saat ini, Timnas Malaysia U-23 menempati posisi lima dengan tiga poin dan selisih gol +2.

Sebagai informasi, dalam penentuan posisi di klasemen runner-up terbaik, hasil kontra peringkat empat tidak masuk hitungan. Karena itu, di klasemen runner-up terbaik, hanya hasil kontra Bangladesh U-23 yang masuk hitungan Malaysia U-23.

Jika ingin lolos ke Piala Asia U-23 2024, Timnas Malaysia U-23 wajib finis sebagai juara grup. Finis sebagai juara grup disabet Malaysia U-23 jika mereka menang atas Thailand U-23 dalam laga pamungkas fase grup yang berlangsung pada Selasa, 12 September 2023.



      
