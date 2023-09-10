Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hasil Inter Miami vs Sporting KC di MLS 2023: Tanpa Lionel Messi, The Herons Menang 3-2

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |08:34 WIB
Hasil Inter Miami vs Sporting KC di MLS 2023: Tanpa Lionel Messi, <i>The Herons</i> Menang 3-2
Tanpa Lionel Messi, Inter Miami menang 3-2 atas Sporting KC. (Foto: Reuters)
A
A
A

FLORIDA Inter Miami berhasil memetik kemenangan dengan skor tipis 3-2 atas Sporting Kansas City (KC) di laga lanjutan Liga Amerika Serikat (MLS) 2023, pada Minggu (10/9/2023) pagi WIB. Menariknya, kemenangan itu diraih Inter Miami tanpa bantuan Lionel Messi.

Ya, Messi absen saat laga Inter Miami vs Sporting KC berlangsung di DRV PNK Stadium, Florida, Amerika Serikat. Alasan Messi absen karena ia dipanggil oleh Timnas Argentina yang akan tampil di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Conmebol.

Tak seperti kompetisi pada negara-negara lain, MLS tetap memainkan pertandingan di jeda internasional kali ini. Sehingga pemain-pemain seperti Messi yang dipanggil timnas pun terpaksa tak bisa bermain di laga lanjutan MLS pekan ini.

Tanpa Messi Inter Miami pun sempat kesulitan. Terbukti gawang Inter Miami menjadi pertama yang terbobol gara-gara aksi Daniel Salloi pada menit kesembilan.

inter Miami vs Sporting KC

Beruntung Inter Miami dapat membalas dengan dua gol dari Leonardo Campana di babak pertama. Tepatnya dua gol itu tercipta di menit 25 dan 45.

Lalu Facundo Farias menambah perolehan gol Inter Miami di menit 60. Sayangnya, Inter Miami kebobolan lagi di menit 78 gara-gara gol Alan Pulido.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191634/miliano_jonathans_disebut_siap_hengkang_dari_fc_utrecht-cmdU_large.jpg
Minim Menit Bermain, Pemain Timnas Indonesia Miliano Jonathans Siap Hengkang dari FC Utrecht!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/24/51/3191686/justin_hubner_resmi_lamar_jennifer_coppen-a7zh_large.jpg
Resmi! Bintang Timnas Indonesia Justin Hubner Lamar Jennifer Coppen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191515/berikut_tiga_keuntungan_ajang_afc_nations_league_untuk_timnas_indonesia-xNIK_large.jpeg
3 Keuntungan Ajang AFC Nations League untuk Timnas Indonesia, Nomor 1 Naikkan Ranking FIFA
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/23/51/3191495/pelatih_timnas_vietnam_kim_sang_sik_menyindir_keras_timnas_indonesia_soal_pemain_naturalisasi-02bO_large.jpg
Sindiran Keras Pelatih Vietnam Kim Sang-sik Sebut Timnas Indonesia Cuma Ketergantungan Pemain Naturalisasi
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/11/1659683/hasil-imbang-lawan-vietnam-jadi-pelajaran-berharga-timnas-u16-indonesia-menuju-laga-kontra-brunei-xfa.webp
Hasil Imbang Lawan Vietnam Jadi Pelajaran Berharga Timnas Futsal U-16 Indonesia Menuju Laga Kontra Brunei
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/18/penyerang_bournemouth_antoine_semenyo_foto_ig_at.jpg
Man City Segera Tuntaskan Transfer Semenyo, Liverpool dan MU Siap-Siap Gigit Jari
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement