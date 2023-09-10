Hasil Inter Miami vs Sporting KC di MLS 2023: Tanpa Lionel Messi, The Herons Menang 3-2

FLORIDA – Inter Miami berhasil memetik kemenangan dengan skor tipis 3-2 atas Sporting Kansas City (KC) di laga lanjutan Liga Amerika Serikat (MLS) 2023, pada Minggu (10/9/2023) pagi WIB. Menariknya, kemenangan itu diraih Inter Miami tanpa bantuan Lionel Messi.

Ya, Messi absen saat laga Inter Miami vs Sporting KC berlangsung di DRV PNK Stadium, Florida, Amerika Serikat. Alasan Messi absen karena ia dipanggil oleh Timnas Argentina yang akan tampil di Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Conmebol.

Tak seperti kompetisi pada negara-negara lain, MLS tetap memainkan pertandingan di jeda internasional kali ini. Sehingga pemain-pemain seperti Messi yang dipanggil timnas pun terpaksa tak bisa bermain di laga lanjutan MLS pekan ini.

Tanpa Messi Inter Miami pun sempat kesulitan. Terbukti gawang Inter Miami menjadi pertama yang terbobol gara-gara aksi Daniel Salloi pada menit kesembilan.

Beruntung Inter Miami dapat membalas dengan dua gol dari Leonardo Campana di babak pertama. Tepatnya dua gol itu tercipta di menit 25 dan 45.

Lalu Facundo Farias menambah perolehan gol Inter Miami di menit 60. Sayangnya, Inter Miami kebobolan lagi di menit 78 gara-gara gol Alan Pulido.