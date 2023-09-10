Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Italia Ditahan Makedonia Utara 1-1, Luciano Spalletti Beberkan Penyebabnya

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |08:07 WIB
Timnas Italia Ditahan Makedonia Utara 1-1, Luciano Spalletti Beberkan Penyebabnya
Timnas Italia ditahan 1-1 oleh Makadonia Utara di laga lanjutan Kualifikasi Piala Eropa 2024. (Foto: Reuters)
A
A
A

SKOPJE – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Italia, Luciano Spalletti, kecewa timnya gagal memetik kemenangan atas Makedonia Utara di laga lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Eropa 2024, Minggu (10/9/2023) dini hari WIB. Menurut Spalletti, hasil imbang 1-1 yang diraih Italia atas Makedonia Utara itu terjadi karena skuadnya masih belum solid, sehingga banyak kesalahan yang tercipta di sepanjang laga.

Ya, Timnas Italia gagal mengalahkan Makedonia Utara saat beraksi di Stadion Tose Proeski Arena. Skuad Gli Azzurri -julukan Timnas Italia- mampu membuka keunggulan lebih dulu lewat gol Ciro Immobile (47’) sebelum akhirnya disamakan Enis Bardhi (81’).

Jelas hasil ini bukanlah hasil yang memuaskan untuk Italia karena mereka cukup menguasai jalannya pertandingan. Selain itu, pertandingan ini juga menjadi debut Spalletti bersama Gli Azzurri usai ditunjuk menggantikan Roberto Mancini.

Spalletti membeberkan kekurangan yang dimiliki anak asuhnya. Mantan pelatih Napoli itu mengatakan kalau para pemain Gli Azzurri masih belum solid. Hal itu terlihat dari transisi saat menyerang ke bertahan.

“Penderitaannya adalah ketika permainan menjadi berantakan dan kami tidak siap untuk menciptakan kembali soliditas pertahanan, sehingga sapuan-sapuan sering kali berhasil direbut kembali oleh para gelandang mereka,” kata Spalletti, dilansir dari Football Italia, Minggu (10/9/2023).

Makedonia Utara vs Italia

Kendati begitu, Spalletti tetap puas dengan performa anak asuhnya. Menurutnya, Italia mendapat pelajaran yang harus dievaluasi untuk menjadi lebih baik di laga-laga berikutnya. Walaupun di sisi lain, dia tidak bisa berbohong bahwa kondisi lapangan yang kurang bagus menjadi salah satu faktor permainan anak asuhnya tidak bisa berjalan mulus.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/27/51/2988714/hasil-timnas-georgia-vs-timnas-yunani-di-playoff-piala-eropa-2024-jvarosnebi-lolos-putaran-final-via-adu-penalti-4-2-JByEJbWvdv.JPG
Hasil Timnas Georgia vs Timnas Yunani di Playoff Piala Eropa 2024: Jvarosnebi Lolos Putaran Final via Adu Penalti 4-2!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/22/51/2986613/hasil-timnas-polandia-vs-timnas-estonia-di-playoff-euro-2024-diwarnai-1-kartu-merah-robert-lewandowski-cs-menang-5-1-X0hpTRvHSW.jpg
Hasil Timnas Polandia vs Timnas Estonia di Playoff Euro 2024: Diwarnai 1 Kartu Merah, Robert Lewandowski Cs Menang 5-1!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/21/51/2986311/saksikan-aksi-robert-lewandowski-habis-habisan-siap-hadang-pasukan-estonia-di-semifinal-play-off-euro-2024-live-di-inews-6Ap8nBgju6.jpeg
Saksikan Aksi Robert Lewandowski Habis-Habisan Siap Hadang Pasukan Estonia di Semifinal Play-Off EURO 2024 , Live di iNews
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/11/22/51/2924840/hasil-timnas-gibraltar-vs-belanda-di-kualifikasi-piala-eropa-2024-der-oranje-borong-setengah-lusin-gol-oW9pWxbi2z.jpg
Hasil Timnas Gibraltar vs Belanda di Kualifikasi Piala Eropa 2024: Der Oranje Borong Setengah Lusin Gol
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/12/24/51/1659779/festival-senengminton-jawa-tengah-2025-jadi-upaya-lawan-gaya-hidup-kurang-gerak-anak-ewd.webp
Festival SenengMinton Jawa Tengah 2025 Jadi Upaya Lawan Gaya Hidup Kurang Gerak Anak
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/12/25/timnas_futsal_indonesia_u_19_foto_ig_at_timnasfut.jpg
Lolos Semifinal AFF U-19 2025, Pelatih Timnas Futsal Indonesia U-19 Justru Bongkar Kekurangan Tim
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement