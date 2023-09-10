Timnas Italia Ditahan Makedonia Utara 1-1, Luciano Spalletti Beberkan Penyebabnya

SKOPJE – Pelatih Tim Nasional (Timnas) Italia, Luciano Spalletti, kecewa timnya gagal memetik kemenangan atas Makedonia Utara di laga lanjutan Grup C Kualifikasi Piala Eropa 2024, Minggu (10/9/2023) dini hari WIB. Menurut Spalletti, hasil imbang 1-1 yang diraih Italia atas Makedonia Utara itu terjadi karena skuadnya masih belum solid, sehingga banyak kesalahan yang tercipta di sepanjang laga.

Ya, Timnas Italia gagal mengalahkan Makedonia Utara saat beraksi di Stadion Tose Proeski Arena. Skuad Gli Azzurri -julukan Timnas Italia- mampu membuka keunggulan lebih dulu lewat gol Ciro Immobile (47’) sebelum akhirnya disamakan Enis Bardhi (81’).

Jelas hasil ini bukanlah hasil yang memuaskan untuk Italia karena mereka cukup menguasai jalannya pertandingan. Selain itu, pertandingan ini juga menjadi debut Spalletti bersama Gli Azzurri usai ditunjuk menggantikan Roberto Mancini.

Spalletti membeberkan kekurangan yang dimiliki anak asuhnya. Mantan pelatih Napoli itu mengatakan kalau para pemain Gli Azzurri masih belum solid. Hal itu terlihat dari transisi saat menyerang ke bertahan.

“Penderitaannya adalah ketika permainan menjadi berantakan dan kami tidak siap untuk menciptakan kembali soliditas pertahanan, sehingga sapuan-sapuan sering kali berhasil direbut kembali oleh para gelandang mereka,” kata Spalletti, dilansir dari Football Italia, Minggu (10/9/2023).

Kendati begitu, Spalletti tetap puas dengan performa anak asuhnya. Menurutnya, Italia mendapat pelajaran yang harus dievaluasi untuk menjadi lebih baik di laga-laga berikutnya. Walaupun di sisi lain, dia tidak bisa berbohong bahwa kondisi lapangan yang kurang bagus menjadi salah satu faktor permainan anak asuhnya tidak bisa berjalan mulus.