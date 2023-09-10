Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Tak Mau Lihat Timnas Indonesia U-23 Berpuas Diri Usai Menang 9-0 atas Taiwan, Ketum PSSI Erick Thohir: Perjuangan Belum Berakhir

Andika Rachmansyah , Jurnalis-Minggu, 10 September 2023 |07:04 WIB
Tak Mau Lihat Timnas Indonesia U-23 Berpuas Diri Usai Menang 9-0 atas Taiwan, Ketum PSSI Erick Thohir: Perjuangan Belum Berakhir
Ketum PSSI, Erick Thohir. (Foto: PSSI)
A
A
A

SOLO – Tim Nasional (Timnas) Indonesia U-23 baru saja menang telak 9-0 atas Taiwan di laga lanjutan Grup K Kualifikasi Piala Asia U-23 2024. Melihat hasil tersebut, Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir merasa bangga, namun ia meminta kepada para penggawa Garuda Muda untuk tidak berpuas diri.

Sebab menurut Erick Thohir perjuangan Timnas Indonesia U-23 di Kualifikasi Piala Asia U-23 2024 belum berakhir. Masih ada satu pertandingan lagi, yakni melawan Turkmenistan U-23 untuk menentukan lolos atau tidaknya Timnas Indonesia U-23 ke putaran final Piala Asia U-23 2024.

“Garuda Muda membanggakan, tapi perjuangan belum selesai,” tulis Erick dalam akun instagram pribadinya, Minggu (10/9/2023).

“Masih ada satu pertandingan lagi sebelum kita bisa tampil di level Asia,” sambungnya.

Timnas Indonesia U-23 vs Taiwan U-23

Ya, Erick yang menyaksikan langsung laga tersebut mengaku bangga melihat Skuad Garuda Muda menang telak atas Taiwan. Namun pria yang menjabat sebagai Menteri BUMN itu juga mengingatkan kepada para pemain Timnas Indonesia U-23 larut dalam kemenangan telak tersebut.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
